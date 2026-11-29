Часть пользователей Windows 11 столкнулась с циклической перезагрузкой компьютера после установки октябрьских и ноябрьских накопительных обновлений. При попытке запуска система выдает ошибку 0xc0000001 (STATUS_UNSUCCESSFUL), а встроенное средство восстановления сообщает о повреждении одного из загрузочных файлов. О проблеме сообщает Neowin со ссылкой на портал Winhelponline.

Вероятной причиной сбоя стал сторонний драйвер PxHlpa64.sys. Он входит в библиотеку PxEngine, которую используют программы для записи DVD, в частности продукты Roxio и Sonic, ныне принадлежащие Corel. Этот модуль также встречается в Adobe Premiere Elements. Предположительно, драйвер несовместим с функцией «Целостность памяти», которая защищает систему от выполнения вредоносного кода на уровне ядра. Раньше из-за него эта функция просто не включалась, а теперь после обновлений Windows 11 он может вообще не давать системе загрузиться.

Несмотря на невозможность обычного запуска, Windows 11 в таких случаях обычно удается загрузить в безопасном режиме. Для устранения проблемы специалисты советуют удалить службу проблемного драйвера PxHlpa64, убрать связанную с ней запись LowerFilters в системном реестре и переименовать файл C:\Windows\System32\drivers\PxHlpa64.sys, например в PxHlpa64.sys.old. Перед любыми изменениями в реестре стоит создать точку восстановления.

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Если компьютер не запускается даже в безопасном режиме, специалисты рекомендуют временно отключить аппаратную виртуализацию Intel VT-x или AMD-V (SVM Mode) в настройках UEFI. После удаления проблемного драйвера виртуализацию можно включить обратно. Если программа для записи дисков, которая установила драйвер, вам больше не нужна, лучше полностью ее удалить.

Это далеко не первая проблема, связанная с ноябрьским обновлением Windows 11 KB5132061. Ранее пользователи жаловались на сбои в работе принтеров, программ Citrix и Sage, а также исчезновение функций масштабирования, поворота и наклона веб-камер. Некоторые также сталкивались с ошибками при установке самого обновления.

Напомним, ранее мы писали, что Microsoft уберет из Windows 11 передачу файлов через Bluetooth по протоколу MTP. Под сокращение также попало отдельное приложение семейной безопасности Microsoft Family Safety.