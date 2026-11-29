Американская компания Vector представила ударный дрон BOMBARD с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем — тем же типом силовой установки, что и у немецких крылатых ракет Фау-1 времен Второй мировой войны. Новинку показали 19 ноября на конференции Axios Future of Defense Summit.

BOMBARD — это дрон одноразового применения наземного базирования, то есть так называемый дрон-камикадзе. По данным производителя, он способен пролететь до 1100 км с крейсерской скоростью 378 км/ч. Максимальная взлетная масса аппарата составляет около 127 кг, из которых до 50 кг приходится на полезную нагрузку.

Презентация BOMBARD на конференции Axios Future of Defense Summit

Пульсирующий двигатель не имеет ни компрессора, ни турбины, поэтому он значительно проще и дешевле в производстве, чем классический турбореактивный. В Vector также утверждают, что их двигатель может работать на разных видах топлива, но подробностей не раскрывают.

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Сравнение с Фау-1 здесь напрашивается само собой. Немецкая ракета использовала пульсирующий двигатель Argus As 014, разгонялась примерно до 600 км/ч, несла боевую часть около 850 кг и долетала на 240–250 км. Запускали Фау-1 с катапульты. Как будет стартовать BOMBARD, Vector пока не объясняет. Стоит также учитывать, что 50 кг в характеристиках дрона — это именно полезная нагрузка, а не обязательно взрывчатка.

Немецкая крылатая ракета Фау-1 с пульсирующим двигателем Argus As 014. Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1975-117-26 / Lysiak / CC-BY-SA 3.0

У пульсирующих двигателей есть и известные недостатки. Они сильно вибрируют, очень громкие и имеют высокий расход топлива. Поэтому заявленная дальность в 1100 км с полной нагрузкой вызывает сомнения. По скорости BOMBARD уступает реактивным дронам вроде иранского Hadid-110, который развивает около 510 км/ч, но летает быстрее поршневых Shahed. При этом громкий двигатель и горячий выхлоп могут облегчить обнаружение такого аппарата.

Vector уверяет, что дрон будет лететь к цели полностью автономно, в том числе в условиях подавления GPS. Также заявлены модульная система полезной нагрузки и интеграция с системами управления Open C2. Один из вариантов BOMBARD уже совершал полет, но полных результатов испытаний компания не публиковала.

Фау-1 запускали с катапульты, как будет стартовать BOMBARD, пока неизвестно. Фото: Murgatroyd49 / CC BY-SA 4.0

Производство дронов Vector планирует наладить в Саудовской Аравии через совместное предприятие SR2Vector, где аппарат будет называться SKYWASP. Цену одного дрона, планируемые объемы выпуска и сроки поставок компания не называет. Именно от этих цифр зависит, станет ли BOMBARD дешевым массовым оружием большой дальности, на которое рассчитывают разработчики.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае заметили загадочный беспилотник, похожий на американский дрон-заправщик MQ-25. Аппарат разглядели на спутниковых снимках аэродрома Пучэн-Нэйфу в провинции Шэньси.