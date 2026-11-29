Американская компания Vector представила ударный дрон BOMBARD с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем — тем же типом силовой установки, что и у немецких крылатых ракет Фау-1 времен Второй мировой войны. Новинку показали 19 ноября на конференции Axios Future of Defense Summit.
BOMBARD — это дрон одноразового применения наземного базирования, то есть так называемый дрон-камикадзе. По данным производителя, он способен пролететь до 1100 км с крейсерской скоростью 378 км/ч. Максимальная взлетная масса аппарата составляет около 127 кг, из которых до 50 кг приходится на полезную нагрузку.
Пульсирующий двигатель не имеет ни компрессора, ни турбины, поэтому он значительно проще и дешевле в производстве, чем классический турбореактивный. В Vector также утверждают, что их двигатель может работать на разных видах топлива, но подробностей не раскрывают.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Сравнение с Фау-1 здесь напрашивается само собой. Немецкая ракета использовала пульсирующий двигатель Argus As 014, разгонялась примерно до 600 км/ч, несла боевую часть около 850 кг и долетала на 240–250 км. Запускали Фау-1 с катапульты. Как будет стартовать BOMBARD, Vector пока не объясняет. Стоит также учитывать, что 50 кг в характеристиках дрона — это именно полезная нагрузка, а не обязательно взрывчатка.
У пульсирующих двигателей есть и известные недостатки. Они сильно вибрируют, очень громкие и имеют высокий расход топлива. Поэтому заявленная дальность в 1100 км с полной нагрузкой вызывает сомнения. По скорости BOMBARD уступает реактивным дронам вроде иранского Hadid-110, который развивает около 510 км/ч, но летает быстрее поршневых Shahed. При этом громкий двигатель и горячий выхлоп могут облегчить обнаружение такого аппарата.
Vector уверяет, что дрон будет лететь к цели полностью автономно, в том числе в условиях подавления GPS. Также заявлены модульная система полезной нагрузки и интеграция с системами управления Open C2. Один из вариантов BOMBARD уже совершал полет, но полных результатов испытаний компания не публиковала.
Производство дронов Vector планирует наладить в Саудовской Аравии через совместное предприятие SR2Vector, где аппарат будет называться SKYWASP. Цену одного дрона, планируемые объемы выпуска и сроки поставок компания не называет. Именно от этих цифр зависит, станет ли BOMBARD дешевым массовым оружием большой дальности, на которое рассчитывают разработчики.
Напомним, ранее мы писали, что в Китае заметили загадочный беспилотник, похожий на американский дрон-заправщик MQ-25. Аппарат разглядели на спутниковых снимках аэродрома Пучэн-Нэйфу в провинции Шэньси.