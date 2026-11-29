Американська компанія Vector представила ударний дрон BOMBARD із пульсуючим повітряно-реактивним двигуном — тим самим типом силової установки, що й у німецьких крилатих ракет Фау-1 часів Другої світової війни. Новинку показали 19 листопада на конференції Axios Future of Defense Summit.

BOMBARD — це дрон одноразового застосування наземного базування, тобто так званий дрон-камікадзе. За даними виробника, він здатний пролетіти до 1100 км із крейсерською швидкістю 378 км/год. Максимальна злітна маса апарата становить близько 127 кг, з яких до 50 кг припадає на корисне навантаження.

Презентація BOMBARD на конференції Axios Future of Defense Summit

Пульсуючий двигун не має ні компресора, ні турбіни, тому він значно простіший і дешевший у виробництві, ніж класичний турбореактивний. У Vector також стверджують, що їхній двигун може працювати на різних видах пального, але подробиць не розкривають.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Порівняння з Фау-1 тут напрошується саме собою. Німецька ракета використовувала пульсуючий двигун Argus As 014, розганялася приблизно до 600 км/год, несла бойову частину близько 850 кг і долітала на 240–250 км. Запускали Фау-1 з катапульти. Як стартуватиме BOMBARD, Vector поки не пояснює. Варто також врахувати, що 50 кг у характеристиках дрона — це саме корисне навантаження, а не обов’язково вибухівка.

Німецька крилата ракета Фау-1 з пульсуючим двигуном Argus As 014. Фото: Bundesarchiv, Bild 146-1975-117-26 / Lysiak / CC-BY-SA 3.0

У пульсуючих двигунів є і відомі недоліки. Вони сильно вібрують, дуже гучні та мають високу витрату пального. Тому заявлена дальність у 1100 км із повним навантаженням викликає сумніви. За швидкістю BOMBARD поступається реактивним дронам на кшталт іранського Hadid-110, який розвиває близько 510 км/год, але літає швидше за поршневі Shahed. Водночас гучний двигун і гарячий вихлоп можуть полегшити виявлення такого апарата.

Vector запевняє, що дрон летітиме до цілі повністю автономно, зокрема в умовах придушення GPS. Також заявлено модульну систему корисного навантаження та інтеграцію із системами керування Open C2. Один із варіантів BOMBARD уже здійснював політ, але повних результатів випробувань компанія не публікувала.

Фау-1 запускали з катапульти, як стартуватиме BOMBARD, поки невідомо. Фото: Murgatroyd49 / CC BY-SA 4.0

Виробництво дронів Vector планує налагодити в Саудівській Аравії через спільне підприємство SR2Vector, де апарат називатиметься SKYWASP. Ціну одного дрона, плановані обсяги випуску та терміни постачання компанія не називає. Саме від цих цифр залежить, чи стане BOMBARD дешевою масовою зброєю великої дальності, на яку розраховують розробники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Китаї помітили загадковий безпілотник, схожий на американський дрон-заправник MQ-25. Апарат розгледіли на супутникових знімках аеродрому Пучен-Нейфу в провінції Шеньсі.