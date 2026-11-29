Компанія Dodad Dept випустила Magi Print Pro — компактний принтер для дітей, який перетворює голосові описи на розфарбовки та наклейки. Дитина може, наприклад, попросити намалювати кота за штурвалом космічного корабля, переглянути результат на вбудованому екрані й одразу його надрукувати. Про новинку розповідає Mashable.

Зображення генерує штучний інтелект, а на вибір є шість художніх стилів — прості малюнки, контурна графіка, скетчі, аніме, мультяшний стиль та ілюстрації тушшю. Кілька картинок можна об’єднати у власну розфарбовку або короткий комікс. Перед друком результат видно на кольоровому екрані з діагоналлю 2,4 дюйма.

Magi Print Pro друкує чорно-білі малюнки, які потім можна розфарбувати

Принтер також вміє створювати ілюстровані історії та шаблони для поробок із пунктирними лініями для вирізання. Крім того, є навчальні функції — відповіді ШІ на запитання, картки зі знаннями та згенеровані вправи. Персонажів відомих мультфільмів і брендів ШІ не малює.

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Magi Print Pro використовує термодрук, тому йому не потрібні картриджі з чорнилом чи тонер. Друк чорно-білий, з роздільною здатністю 203 DPI, на рулонах завширшки 57 мм. Друкувати можна як на звичайному папері, так і на спеціальних рулонах для наклейок. Живиться пристрій від акумулятора на 1300 мА·год, який заряджається через USB Type-C. Принтер важить близько 400 г і поміщається на долоні. Для роботи ШІ-функцій потрібне підключення до інтернету.

Окрім розфарбовок, принтер друкує наклейки та шаблони для поробок

Комплект із п’ятьма рулонами звичайного паперу та п’ятьма рулонами для наклейок коштує 119 доларів, тобто приблизно 5 400 грн. Наразі в США його можна знайти зі знижкою за 64,99 долара, або близько 2 950 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять доступних багатоколірних 3D-принтерів для дому, які підходять для хобі та творчості з дітьми. У добірці є моделі Bambu Lab, Creality та інших виробників із цінами в українських магазинах.