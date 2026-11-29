Компания Dodad Dept выпустила Magi Print Pro — компактный принтер для детей, который превращает голосовые описания в раскраски и наклейки. Ребенок может, например, попросить нарисовать кота за штурвалом космического корабля, посмотреть результат на встроенном экране и сразу его распечатать. О новинке рассказывает Mashable.

Изображения генерирует искусственный интеллект, а на выбор есть шесть художественных стилей — простые рисунки, контурная графика, скетчи, аниме, мультяшный стиль и иллюстрации тушью. Несколько картинок можно объединить в собственную раскраску или короткий комикс. Перед печатью результат видно на цветном экране с диагональю 2,4 дюйма.

Magi Print Pro печатает черно-белые рисунки, которые потом можно раскрасить

Принтер также умеет создавать иллюстрированные истории и шаблоны для поделок с пунктирными линиями для вырезания. Кроме того, есть обучающие функции — ответы ИИ на вопросы, карточки со знаниями и сгенерированные упражнения. Персонажей известных мультфильмов и брендов ИИ не рисует.

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Magi Print Pro использует термопечать, поэтому ему не нужны картриджи с чернилами или тонер. Печать черно-белая, с разрешением 203 DPI, на рулонах шириной 57 мм. Печатать можно как на обычной бумаге, так и на специальных рулонах для наклеек. Питается устройство от аккумулятора на 1300 мА·ч, который заряжается через USB Type-C. Принтер весит около 400 г и помещается на ладони. Для работы ИИ-функций требуется подключение к интернету.

Помимо раскрасок, принтер печатает наклейки и шаблоны для поделок

Комплект с пятью рулонами обычной бумаги и пятью рулонами для наклеек стоит 119 долларов, то есть примерно 5 400 грн. Сейчас в США его можно найти со скидкой за 64,99 доллара, или около 2 950 грн.

Напомним, ранее мы писали о пяти доступных многоцветных 3D-принтерах для дома, которые подходят для хобби и творчества с детьми. В подборке есть модели Bambu Lab, Creality и других производителей с ценами в украинских магазинах.