Ещё несколько лет назад многоцветная 3D-печать была доступна в основном в дорогих профессиональных принтерах. Чтобы напечатать игрушку или фигурку в нескольких цветах, приходилось либо вручную менять катушки посреди печати, либо красить готовое изделие. Теперь всё изменилось. Доступные модели с системами автоматической замены пластика позволяют печатать яркие и функциональные вещи прямо дома.

Мы отобрали пять многоцветных 3D-принтеров начального уровня, которые подойдут для хобби, декора и творчества вместе с детьми. Четыре из них уже продаются в украинских магазинах, а пятый только что появился в Европе.

Bambu Lab A2L Combo

Bambu Lab A2L Combo с модулем AMS lite. Фото: Bambu Lab

Главное преимущество A2L Combo в большой области печати 330 × 320 × 325 мм. Это больше, чем у большинства принтеров этого класса, поэтому шлем для косплея, крупный декор или игрушку можно напечатать целиком, без деления на части. Скорость печати достигает 500 мм/с, а сопло нагревается до 300 °C, что позволяет работать с PLA, PETG и другими распространёнными пластиками.

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В комплекте есть система AMS lite на четыре катушки. При желании к принтеру можно подключить до четырёх модулей AMS 2 Pro и получить до 19 цветов. Пластик подаётся сервоприводом с замкнутым контуром, а датчики следят за запутанными катушками, засорённым соплом и окончанием нити. Отдельно можно докупить набор для резки, который превращает принтер в плоттер для наклеек, кожи и ткани.

Сильная сторона Bambu Lab и в программах. Слайсер Bambu Studio имеет готовые профили материалов, а на платформе MakerWorld можно найти тысячи готовых моделей. В Украине A2L Combo стоит примерно от 25 800 до 31 000 гривен.

Creality Ender-3 V3 Neo Combo

Чем Ender-3 V3 Neo Combo отличается от обычной версии. Инфографика: Creality

Это самая новая модель в подборке. Ender-3 V3 Neo Combo вышла совсем недавно, и пока что официально её продают только на сайте Creality и в европейских магазинах. В украинских магазинах её ещё нет, а в европейском онлайн-магазине Creality она стоит 329 евро, то есть примерно 16 600 гривен.

Область печати здесь скромнее, 220 × 220 × 220 мм, поэтому крупные детали придётся делить. Зато сам принтер компактный и легко поместится на столе или полке. Скорость печати до 500 мм/с, есть автоматическая калибровка стола CR Touch, компенсация вибраций и сопло с быстрой заменой. Модуль CFS nano на четыре катушки сам переключает пластик и по RFID-меткам на катушках Creality распознаёт материал и цвет.

Есть и ограничения. Гибкий пластик TPU в многоцветном режиме не поддерживается, печатать им можно только с одной катушки без CFS nano. Принтер подойдёт новичкам и семьям, которые хотят печатать цветные игрушки без ручной замены катушек.

Anycubic Kobra 3 Combo

Anycubic Kobra 3 Combo с модулем ACE Pro

Kobra 3 Combo предлагает область печати 250 × 250 × 260 мм и максимальную скорость до 600 мм/с с ускорением 20 000 мм/с². За выравнивание стола и настройку зазора отвечает автоматическая система LeviQ 3.0, а компенсация резонанса и коррекция потока помогают получать чистые стенки.

Самое интересное в этом комплекте модуль ACE Pro на четыре цвета. Он не только меняет пластик, но и сушит его прямо во время печати. Температуру сушки можно задать от 35 до 55 °C, а работать сушилка может до 24 часов подряд. Это особенно удобно, если катушки хранятся в шкафу и успевают набрать влагу. Принтер работает с PLA, PETG, ABS, ASA и другими материалами, но TPU, как и у Creality, печатается только с одной катушки.

В украинских магазинах Kobra 3 Combo можно найти примерно от 16 200 гривен, хотя цены у разных продавцов существенно отличаются.

Flashforge AD5X

Flashforge AD5X со встроенной системой IFS

AD5X выделяется компактной конструкцией. Система IFS на четыре катушки встроена прямо в корпус, а катушки крепятся сбоку, поэтому отдельный модуль на столе не нужен. Принтер построен по кинематике CoreXY с линейными направляющими, имеет автокалибровку и закалённое сопло, которое позволяет печатать пластиками с углеволокном PLA-CF и PETG-CF. Собирается он примерно за полчаса.

На бумаге скорость достигает 600 мм/с, но реальная скорость печати ограничена 300 мм/с, а область печати составляет скромные 220 × 220 × 220 мм. Корпус открытый, поэтому для ABS и ASA понадобится отдельный кожух. Редкое для бюджетного сегмента преимущество в том, что AD5X поддерживает TPU 64D в многоцветном режиме.

Минусом является медленная и расточительная смена цвета. Одна замена длится несколько минут, а на очистку сопла уходит немало пластика. Пользователи рассказывают, что на модель весом 150 г из TPU у них ушло более 1,5 кг материала. В Украине AD5X стоит примерно от 16 400 гривен.

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo

Elegoo Centauri Carbon 2 Combo с модулем CANVAS

Centauri Carbon 2 Combo единственный в подборке имеет закрытую камеру с теплоизоляционной крышкой. Принтер построен по схеме CoreXY, имеет область печати 256 × 256 × 256 мм и скорость до 500 мм/с, хотя для стабильного качества лучше рассчитывать на меньшие значения. Сопло нагревается до 350 °C, а стол до 110 °C, поэтому помимо PLA и PETG здесь можно печатать ABS, ASA и PLA-CF.

Многоцветную печать обеспечивает модуль CANVAS на четыре цвета. Пользователи отмечают чистые переходы без смешивания оттенков даже на крупных моделях. Есть 31 датчик, автокалибровка, распознавание катушек Elegoo по RFID и встроенная камера с функцией обнаружения сбоев печати, за которой можно следить через приложение. Правда, иногда эта система срабатывает ложно. Работает принтер тихо, примерно на уровне 45 дБ.

TPU в многоцветном режиме не поддерживается, а в длительных проектах отходы от смены цвета могут приближаться к массе самой модели. В Украине Centauri Carbon 2 Combo стоит примерно от 20 100 гривен.

Что выбрать

Если нужна большая область печати и самая удобная экосистема, стоит смотреть на Bambu Lab A2L Combo. Для тихой домашней печати и инженерных пластиков лучше всего подходит закрытый Elegoo Centauri Carbon 2 Combo. Kobra 3 Combo станет хорошим выбором для тех, кто печатает эпизодически и не хочет отдельно покупать сушилку для пластика.

Flashforge AD5X интересен низкой ценой и поддержкой TPU в нескольких цветах, но будьте готовы к медленной смене цветов. А Creality Ender-3 V3 Neo Combo выглядит самым доступным способом попробовать многоцветную печать, как только он появится в украинских магазинах.