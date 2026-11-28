Учёные из Университета Райса в США разработали новый способ производства синтетического графита, который занимает всего 0,2 секунды. Полученный материал хорошо показал себя в литий-ионных аккумуляторах и выдержал режим зарядки, эквивалентный полной зарядке примерно за четыре минуты.

Исследование провела лаборатория химика Джеймса Тура, а результаты опубликованы в журнале Advanced Materials. По оценке авторов, новый метод может сократить энергопотребление и выбросы парниковых газов при производстве графита более чем на 80%.

Почему графит ограничивает скорость зарядки

Большинство литий-ионных аккумуляторов, которые стоят в электромобилях, смартфонах и фотокамерах, имеют аноды из графита. Во время зарядки ионы лития перемещаются именно в графитовый анод. И то, насколько быстро они сквозь него проходят, является одним из главных факторов, ограничивающих скорость зарядки батареи.

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Графит состоит из слоёв толщиной в один атом, сложенных друг на друга. В каждом слое атомы углерода упорядочены в шестиугольники. Чем качественнее и упорядоченнее эта структура, тем легче ионам двигаться внутри.

Как получили новый графит

В качестве сырья учёные использовали нефтяной кокс, то есть дешёвый углеродный остаток после переработки нефти. К нему добавили небольшое количество соединения никеля, а затем пропустили через смесь один мощный электрический импульс. Он на мгновение нагрел материал примерно до 2500 °C, и углерод быстро превратился в графит с высокоупорядоченной структурой и минимумом дефектов.

Химик Джеймс Тур, руководитель лаборатории, где разработали новый графит. Фото: Rice University / Jeff Fitlow

Атомы углерода выстраивались вокруг крошечных частиц никеля. Первый автор работы, постдокторант Хаоцзе Чжу, сравнил никель с временным строителем, который помогает углероду сложиться в упорядоченные слои. Обычно для получения графита нужен длительный нагрев при очень высоких температурах, а здесь процесс длится всего две десятых секунды.

Интересно, что больший нагрев не означал лучшего результата. При слишком высокой температуре значительная часть никеля терялась, а при более низкой графит получался менее упорядоченным. Так что исследователям пришлось найти оптимальный диапазон.

Результаты испытаний

Никель немного увеличил расстояние между слоями графита, и литию стало легче в них проникать. В тестах новый графит заметно превзошёл обычный и выдержал скорость зарядки, соответствующую полной зарядке примерно за четыре минуты. После 1000 циклов полной разрядки и зарядки элемент сохранил 80% начальной ёмкости.

Важная деталь, преимущества сохранялись даже после того, как исследователи удалили более 99% остаточного никеля. То есть главную роль играет именно то, как никель помогает сформировать структуру графита, а не его присутствие в готовом материале.

Пока это лабораторная разработка. Но если технологию удастся масштабировать, она может одновременно удешевить производство аккумуляторов и приблизить появление электромобилей, которые будут заряжаться за несколько минут.

Напомним, ранее мы писали, что Sunwoda представила батарею, которая добавляет 100 км запаса хода за минуту зарядки. По данным компании, её LFP-батарея со скоростью зарядки 15C пополняется с 10% до 70% примерно за пять минут.