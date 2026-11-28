Вчені з Університету Райса у США розробили новий спосіб виробництва синтетичного графіту, який займає лише 0,2 секунди. Отриманий матеріал добре показав себе в літій-іонних акумуляторах і витримав режим заряджання, еквівалентний повному заряду приблизно за чотири хвилини.

Дослідження провела лабораторія хіміка Джеймса Тура, а результати опубліковані в журналі Advanced Materials. За оцінкою авторів, новий метод може скоротити енергоспоживання та викиди парникових газів під час виробництва графіту більш ніж на 80%.

Чому графіт обмежує швидкість заряджання

Більшість літій-іонних акумуляторів, які стоять в електромобілях, смартфонах і фотокамерах, мають аноди з графіту. Під час заряджання іони літію переміщуються саме в графітовий анод. І те, наскільки швидко вони крізь нього проходять, є одним із головних чинників, що обмежують швидкість заряджання батареї.

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Графіт складається з шарів завтовшки в один атом, складених один на одного. У кожному шарі атоми вуглецю впорядковані у шестикутники. Чим якісніша й упорядкованіша ця структура, тим легше іонам рухатися всередині.

Як отримали новий графіт

Як сировину вчені використали нафтовий кокс, тобто дешевий вуглецевий залишок після переробки нафти. До нього додали невелику кількість сполуки нікелю, а потім пропустили крізь суміш один потужний електричний імпульс. Він на мить нагрів матеріал приблизно до 2500 °C, і вуглець швидко перетворився на графіт із високоупорядкованою структурою та мінімумом дефектів.

Хімік Джеймс Тур, керівник лабораторії, де розробили новий графіт. Фото: Rice University / Jeff Fitlow

Атоми вуглецю вишиковувалися навколо крихітних частинок нікелю. Перший автор роботи, постдокторант Хаоцзе Чжу, порівняв нікель із тимчасовим будівельником, який допомагає вуглецю скластися в упорядковані шари. Зазвичай для отримання графіту потрібне тривале нагрівання за дуже високих температур, а тут процес триває лише дві десяті секунди.

Цікаво, що більший нагрів не означав кращого результату. За надто високої температури значна частина нікелю втрачалася, а за нижчої графіт виходив менш упорядкованим. Тож дослідникам довелося знайти оптимальний діапазон.

Результати випробувань

Нікель трохи збільшив відстань між шарами графіту, і літію стало легше в них проникати. У тестах новий графіт помітно перевершив звичайний і витримав швидкість заряджання, що відповідає повному заряду приблизно за чотири хвилини. Після 1000 циклів повного розряджання й заряджання елемент зберіг 80% початкової ємності.

Важлива деталь, переваги зберігалися навіть після того, як дослідники видалили понад 99% залишкового нікелю. Тобто головну роль відіграє саме те, як нікель допомагає сформувати структуру графіту, а не його присутність у готовому матеріалі.

Поки це лабораторна розробка. Але якщо технологію вдасться масштабувати, вона може одночасно здешевити виробництво акумуляторів і наблизити появу електромобілів, які заряджатимуться за кілька хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Sunwoda представила батарею, яка додає 100 км запасу ходу за хвилину заряджання. За даними компанії, її LFP-батарея з швидкістю заряджання 15C поповнюється з 10% до 70% приблизно за п’ять хвилин.