Морозний ранок, машина вкрита інеєм, а в салоні холодно, як на вулиці. Перше, що робить більшість водіїв після запуску двигуна, це вмикає пічку на максимум і спрямовує потік на себе чи на скло. Звичка зрозуміла, але не завжди вдала. У сильний мороз вона може трохи сповільнити прогрів, а різкий гарячий обдув замерзлого скла здатен навіть зашкодити йому.

Розбираємося, як працює пічка в автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, чому вона не гріє одразу після запуску і як правильно прогрівати салон узимку.

Звідки пічка бере тепло

У більшості автомобілів із класичною системою опалення салон гріється за рахунок двигуна. Під час роботи мотор нагріває охолоджувальну рідину, яка циркулює системою охолодження. Частина цієї рідини проходить через невеликий радіатор пічки, захований за передньою панеллю. Вентилятор продуває крізь нього повітря, і вже нагріте воно потрапляє в салон через дефлектори.

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Радіатор пічки, через який проходить гаряча охолоджувальна рідина. Фото: Wikimedia Commons

Тож пічка не має власного джерела тепла, вона лише забирає частину того, що виробляє двигун. Після ночі на морозі охолоне не лише мотор, а й уся система, зокрема радіатор пічки. Тому навіть якщо одразу виставити максимальну температуру, перші хвилини з дефлекторів дутиме холодне або ледь тепле повітря.

Що відбувається, якщо ввімкнути вентилятор одразу

Двигун прогрівається швидше, якщо в перші хвилини в нього не забирають зайве тепло. Коли вентилятор на високій швидкості продуває холодний радіатор пічки, він постійно відводить частину тепла з охолоджувальної рідини. На сильному морозі й на холостому ході це може помітно розтягнути прогрів.

Порівняймо два сценарії після ночі за температури близько −10 °C. У першому водій кілька хвилин не вмикає вентилятор. Двигун працює, рідина поступово нагрівається, і коли обдув вмикається приблизно через п’ять хвилин, повітря з дефлекторів теплішає значно швидше. Водночас у салоні не доводиться терпіти потік холодного повітря.

У другому випадку пічку вмикають одразу на повну. Вентилятор безперервно продуває холодний радіатор, і в результаті очікування комфортної температури може навіть затягнутися. Звісно, це не універсальні цифри. Багато залежить від конструкції двигуна, температури повітря, особливостей системи опалення та режиму руху.

Чому не можна різко гріти замерзле скло

Є ще одна причина не поспішати з максимальним гарячим обдувом. Після ночі на морозі лобове скло сильно охолоджене, а часто ще й вкрите льодом. Якщо спрямувати на нього інтенсивний потік гарячого повітря, воно нагріватиметься нерівномірно.

Після ночі на морозі лобове скло часто вкрите льодом. Фото: Wikimedia Commons

Найнебезпечніша ситуація, коли одна ділянка скла швидко нагрівається, а решта лишається холодною. Через різницю температур у склі виникає напруження. Якщо на ньому вже є скол чи мікротріщина, вона може перетворитися на повноцінну тріщину просто на очах.

Навіть невеликий скол на морозі може перетворитися на довгу тріщину. Фото: Wikimedia Commons

Тому краще поступово збільшувати інтенсивність обдуву, використовуючи режим обігріву скла і не створюючи різкого перепаду температур. Автоматичний клімат-контроль зазвичай сам регулює подачу повітря залежно від температури двигуна, тож у таких автомобілях достатньо просто виставити бажану температуру.

Як правильно прогрівати автомобіль узимку

Довго прогрівати сучасний автомобіль на місці не потрібно. В американській автомобільній асоціації AAA пояснюють, що синтетичні оливи та системи впорскування палива зробили тривалий прогрів зайвим, а за даними Consumer Reports, для повного змащення двигуна достатньо 20–30 секунд. Інша справа старі машини з карбюратором, яким прогрів на місці досі потрібен.

Набагато ефективніше спокійно рушити й перші кілометри їхати без різких прискорень і високих обертів. Під помірним навантаженням двигун прогрівається швидше, ніж на холостому ході, а заодно прогріваються коробка передач і інші вузли, які на місці залишаються холодними. Тривалий холостий хід узимку марно спалює пальне.

Зручна схема виглядає так. Запустіть двигун, очистьте скло й дзеркала від снігу та льоду, а потім рушайте. Пічку вмикайте на невелику швидкість, поступово збільшуючи обдув у міру того, як стрілка температури охолоджувальної рідини починає підніматися. Якщо в машині є підігрів сидінь, керма чи заднього скла, вмикайте їх одразу, вони працюють від електрики й гріють миттєво.

Головне при цьому не жертвувати видимістю. Якщо скло запітніло або вкрите льодом, спершу треба його очистити, і лише потім вирушати в дорогу. Їзда з невеликим «віконцем» у замерзлому склі небезпечна.

А як щодо електромобілів

В електромобілях усе влаштовано інакше. Тут немає гарячого двигуна, тож салон гріють електричні нагрівачі або тепловий насос, які беруть енергію з тягової батареї. За даними AAA, використання опалення в морозний день може скоротити запас ходу приблизно на 41%. Тому власникам електромобілів радять прогрівати салон заздалегідь, поки машина ще підключена до зарядки, щоб не витрачати енергію з батареї.

Тож вмикати пічку одразу після запуску не заборонено. Але в сильний мороз варто дати двигуну кілька хвилин, а гарячий обдув на крижане скло подавати поступово. Так у салоні стане тепло майже так само швидко, а скло залишиться цілим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кожен третій автомобіль, перевірений узимку, має приховану проблему. За даними компанії Carly, у січні 2026 року третина продіагностованих автомобілів мала проблеми з 12-вольтовим акумулятором, а взимку несправності виявляють помітно частіше, ніж улітку.