Китайський автовиробник BYD офіційно представив новий флагманський позашляховик Fang Cheng Bao Ti 9. Автомобіль отримав потужну гібридну установку, великий акумулятор і незвичайну технологію складаного керма. Продажі новинки стартували в Китаї 19 листопада 2026 року.

Модель доступна у трьох комплектаціях. Базова 4WD Max коштує 279 900 юанів (приблизно 1,88 млн грн), версія 4WD Ultra — 299 900 юанів (2,02 млн грн), а флагманська Foldable Smart Cabin — 329 900 юанів (2,22 млн грн). Ціни наведені для китайського ринку без урахування можливих витрат на імпорт.

Потужність 536 к. с. та заряджання за 9 хвилин

Fang Cheng Bao Ti 9 побудований на новій платформі DMS Super Hybrid, яка поєднує бензиновий турбодвигун об’ємом 1,5 літра та два електромотори. Сукупна потужність системи становить 400 кВт (536 к. с.), що дозволяє великому позашляховику розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди.

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Автомобіль оснащений акумулятором Blade 2.0 місткістю 66,48 кВт·год. За китайським циклом CLTC запас ходу виключно на електротязі досягає 400 км, а загальна автономність із повним баком бензину становить 1630 км. Виробник заявляє, що батарею можна зарядити з 10% до 97% лише за 9 хвилин на сумісній швидкісній зарядній станції.

Попри довжину 5270 мм і колісну базу 3130 мм, позашляховик має високу маневреність. Завдяки поворотним заднім колесам і спеціальному режиму Leopard Turn заявлений радіус розвороту становить лише 3,5 метра. Також передбачені блокування диференціала, електронні системи контролю тяги та можливість буксирування причепа масою до двох тонн.

Кермо, яке складається за 10 секунд

Найцікавішою особливістю Fang Cheng Bao Ti 9 стала система Foldable Smart Cabin. Спеціальний механізм дозволяє скласти кермо на 180 градусів приблизно за 10 секунд, звільнивши додатковий простір перед водієм.

Важливо, що кермо складається виключно під час стоянки. Використовувати цю функцію під час руху з активованими системами допомоги водієві неможливо.

Салон автомобіля розрахований на шістьох пасажирів. Усередині встановлені 30-дюймовий панорамний дисплей, 21,4-дюймовий стельовий екран для задніх пасажирів, холодильник об’ємом 11,5 літра та сидіння з підігрівом, вентиляцією і масажем.

За допомогу водієві відповідає комплекс God’s Eye B із лідаром. Додатково передбачена система стабілізації автомобіля у випадку пошкодження шини на високій швидкості та потужні шестипоршневі передні гальма.

Наразі Fang Cheng Bao Ti 9 представлений для китайського ринку. Інформації про офіційний вихід моделі в Україні поки немає.