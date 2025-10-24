Позбавлення прав за 15 балів: В Україні пропонують повернути систему штрафних балів для водіїв

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 14133, який пропонує кардинально змінити систему покарань для українських водіїв, повернувши накопичувальну систему штрафних балів за порушення Правил дорожнього руху. Ця ініціатива наслідує поширену практику Європейського Союзу і спрямована на боротьбу зі злісними та систематичними порушниками, для яких нинішні грошові штрафи не є ефективним стримуючим фактором.

Головна ідея законопроєкту: якщо водій протягом одного року (365 днів) назбирає певну кількість балів, дія його водійського посвідчення буде тимчасово припинена. Пропонується встановити чіткі ліміти:

15 балів — для водіїв зі стажем понад один рік;

— для водіїв зі стажем понад один рік; 10 балів — для новачків, які отримали посвідчення менш як рік тому.

Якщо водій досягає цього “ліміту”, йому доведеться знову доводити своє право керувати авто. Для поновлення дії документа потрібно буде пройти повторне навчання в автошколі, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС. Накопичені бали автоматично анулюються рівно через 365 днів з дня їх нарахування.

Ініціатором законопроєкту виступив заступник голови комітету ВР з питань транспорту Володимир Крейденко (“Слуга народу”). Він пояснив, що чинна система штрафів безсила проти певної категорії водіїв. “У нас є лихачі й мажори, які кожного дня порушують швидкісний режим, мають по 10 штрафів на день, але продовжують створювати аварійні ситуації, наражати себе і людей на небезпеку. У законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей”, — наголосив Крейденко.

Актуальність проблеми підтверджує і статистика патрульної поліції. За словами першого заступника начальника Департаменту Олексія Білошицького, лише з січня по вересень 2025 року в Україні було зафіксовано 16 423 ДТП із потерпілими й загиблими. “41% від усіх ДТП із потерпілими й загиблими — це перевищення швидкості. Тому 340 грн… це смішно і не відповідає суспільній небезпеці цього правопорушення”, — зазначив Білошицький.

За що і скільки балів нараховуватимуть:

Система нарахування пропонується диференційована, залежно від серйозності порушення: