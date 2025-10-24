Ринок скінів Counter-Strike 2 обвалився на $2 млрд за одну ніч

Ринок скінів CS2 впав на $1,8 млрд після патчу з крафтом ножів і рукавичок. Найдорожчі предмети втратили до 70% вартості.

В ніч на 23 жовтня Valve випустила оновлення для Counter-Strike 2, яке кардинально змінило механіку контрактів обміну. Тепер можна скрафтити ніж або рукавички, використовуючи п’ять скінів категорії «Таємне» з однієї колекції.

Якщо використовувати StatTrak-версії, то в результаті вийде ніж або рукавички з трекером вбивств. Скрафчені предмети можна продавати і обмінювати, що різко збільшило їх доступність.

Ринок відреагував миттєво: загальна вартість скінів впала з $6,057 млрд до $4,272 млрд — мінус 28% за добу.

Найбільше втратили в ціні:

Паракорд-ніж | «Піксельний камуфляж «Ліс»»

Мотоциклетні рукавички | «Черепаха»

Рукавички «Бладхаунд» | «Диверсант»

Штик-ніж M9 | «Хвилі»

Ніж-метелик | «Хвилі»

Скелетний ніж | «Ультрафіолет»

Ці предмети втратили понад 70% вартості, за даними PriceEmpire і торгових майданчиків.

Найдешевші ножі тепер коштують 3–5 тисяч гривень, тоді як раніше стартували від 10–15 тисяч.

При цьому ціни на «Таємне» ростуть — гравці скуповують скіни для крафту, особливо з популярних колекцій.

Датамайнер GabeFollower пожартував, що наступним кроком Valve може стати відмова від кейсів: «Поки фондові ринки руйнувалися, скіни CS2 трималися. Valve вирішила це виправити».

Valve поки не дала офіційних коментарів, але спільнота активно обговорює наслідки.

Деякі трейдери називають оновлення «найруйнівнішим за всю історію CS» — ринок втратив стабільність, а інвестори десятки тисяч доларів.

Деякі гравці стали несподіваними мільйонерами. Геймер під ніком psp1g показав колекцію з 609 червоних скінів, які він зберігав під назвою «Марні». Продавши їх, він отримав понад 150 млн гривень.

Valve радикально змінила економіку CS2, зробивши ножі та рукавички доступнішими, але зруйнувавши колишню модель дефіциту. Оновлення може сподобатися звичайним гравцям, але для трейдерів і колекціонерів це удар по довірі до ринку. У найближчі тижні варто очікувати волатильності та перегляду цін на всі категорії скінів.