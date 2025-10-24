Як Україна захищає “мозок” війни: систему DELTA закрили від хакерів 30 тисячами фізичних ключів

З початку повномасштабної війни Україна активно використовує передову цифрову систему управління боєм DELTA. Вона працює на всіх рівнях Збройних сил, але через свою ефективність стала пріоритетною мішенню для російських хакерів. Для кардинального підвищення безпеки для входу в систему запровадили фізичні ключі – станом на 2025 рік їх видано вже близько 30 тисяч, повідомляє Bloomberg.

Ці портативні пристрої, відомі як YubiKeys, надає каліфорнійська компанія Yubico Inc., а їх розповсюдженням в Україні займається компанія з кібербезпеки Hideez. Як повідомив її керівник Олег Науменко, 22 тисячі з 30 тисяч розгорнутих ключів використовуються виключно у військових цілях.

За словами Науменка, такі ключі “вирішують багато проблем”, оскільки роблять систему невразливою до фішингових атак. На відміну від паролів, які можна викрасти, ключі безпеки працюють на основі криптографії з відкритим ключем: під час автентифікації інформація з чіпа зіставляється з даними на серверах, що майже неможливо зламати.

Необхідність такого захисту критична, адже DELTA – це потужний інструмент. За даними Міністерства оборони, система під’єднана до систем керування дронами та використовує штучний інтелект для автоматичного розпізнавання ворожої техніки.

Проєкт посилення безпеки розпочався ще у квітні 2022 року, коли Науменко анонсував впровадження перших 10 тисяч безплатних ключів. Ефективність самої системи DELTA вражає: лише за перші два місяці після повномасштабного впровадження за її допомогою було верифіковано понад 130 тисяч знищених та пошкоджених ворожих цілей, чверть з яких – особовий склад противника.