Платіжки за доставку газу перерахують: як і для кого зміниться щомісячна сума з 1 січня 2026 року

З 1 січня 2026 року українці почнуть сплачувати за доставку газу за новими розрахунками. Хоча тарифи на доставку залишаються “замороженими” через мораторій, щомісячний платіж для багатьох домогосподарств зміниться. Як повідомляє OBOZ.UA, сума перераховується раз на рік і базується на обсязі споживання за попередній “газовий рік”.

Сума, яку споживачі платили протягом 2025 року, базувалася на їхньому споживанні з 1 жовтня 2023-го до 30 вересня 2024-го. Відповідно, платіжки у 2026 році будуть розраховані за той об’єм газу, який домогосподарство використало з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го.

Це означає, що суми в платіжках зростуть для тих, хто минулого року збільшив споживання (наприклад, більше опалював приміщення). І навпаки – платіж зменшиться для тих, хто економив або тривалий час був відсутній. Значне збільшення також можуть відчути ті, хто заселився у нове помешкання і не користувався газом повний минулий рік.

Тариф на доставку у кожному регіоні різний. Наприклад, у Києві (“Київгаз”) він становить 0,384 грн/куб, а в Умані (“Уманьгаз”) – 2,340 грн/куб. Так, за умовного річного споживання 700 кубів (або 58,33 на місяць), киянин платитиме 22,4 грн/міс, тоді як мешканець Умані – 136,49 грн/міс.

Важливо зазначити, що платити за доставку змушені навіть ті, хто не користується газом, але залишається підключеним до труби. Для таких домогосподарств та нових споживачів діє мінімальна плата, розрахована з 39 кубів на рік (якщо є тільки плита) до 314 кубів (якщо є опалення). Єдина категорія, яка може не платити, – ті, хто офіційно (фізично) від’єднав своє помешкання від газової мережі.