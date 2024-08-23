В Україні пройде турнір з Counter-Strike 2 з призовим фондом 200k гривень

Компанія Lenovo анонсує всеукраїнські кіберспортивні змагання із дисципліни Counter-Strike 2 – Real Game Cup 2024 Powered by Lenovo LEGION. У фіналі турнір об’єднає 8 українських команд та їх фанатів у запеклій боротьбі за призовий фонд у 200 000 гривень.

Кваліфікації відбудуться 31 серпня, 1 вересня та 7-8 вересня (команди можуть брати участь у будь-якій кількості кваліфікацій, поки не виграють одну з них). Проведення фінальної частини турніру планується 14-15 вересня. Офіційно транслюватись будуть вирішальні матчі кваліфікації (8 вересня) та фінальна частина турніру. Слідкувати за анонсами трансляцій можна в офіційному Instagram-акаунті Lenovo Ukraine.

Для реєстрації команди на турнірі необхідно доєднатись до турніру на FaceIT, а також, обов’язково заповнити реєстраційну форму (одноразово):

Реєстраційна форма

Загальний призовий фонд турніру розподіляється так:

1 місце – 100 000 грн

2 місце – 50 000 грн

3-4 місця – по 15 000 грн

5-8 місця – по 5 000 грн

Турнір проводиться з метою підтримки та розвитку української кіберспортивної спільноти. Талановиті українські команди та гравці довели свою майстерність на світових аренах. Для розвитку своїх навичок їм потрібна постійна практика і досвід участі в турнірах. Ознайомитись з правилами турніру можна тут.