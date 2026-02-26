Оцінки Resident Evil Requiem: критики в захваті від геймплею, але сварять за надмірний фансервіс

Цього року культова серія Resident Evil святкує своє 30-річчя, і компанія Capcom підготувала до ювілею випуск нової, дев’ятої частини — Resident Evil Requiem. Напередодні релізу спало ембарго на публікацію оглядів, і, судячи з перших оцінок преси, розробникам вдалося гідно відзначити день народження франшизи.

На агрегаторах новинка демонструє чудові результати: на Metacritic середній бал становить близько 90 (від 88 до 92 залежно від версії), а на OpenCritic — 89 балів. Журналісти високо оцінили різноманітність ігрового процесу, зазначивши, що розробникам вдалося вдало поєднати напружений горор зі зрілищним екшеном, зібравши найкращі механіки з попередніх ігор.

Проте не обійшлося і без критики. Деякі експерти зазначають, що друга половина гри (зокрема епізоди за Леона) відчувається помітно слабшою через надмірну кількість відсилок та зміни в каноні (реткони). Також серед недоліків часто згадують відносно невелику тривалість сюжетної кампанії. Втім, сам геймплей сподобався майже всім.

Видання ComicBook поставило грі максимальні 100 балів, назвавши її «ідеальним подарунком до 30-річного ювілею». Digitally Downloaded (80/100) похвалили кожен окремий ігровий сегмент, але розкритикували цілісність історії. Найсуворішими виявилися в IGN Italia (70/100): вони в захваті від першої, атмосферної половини гри за нову героїню Грейс, але назвали решту сюжету змарнованою можливістю через незграбну експлуатацію ностальгії.

Офіційний реліз Resident Evil Requiem відбудеться вже завтра, 27 лютого. Гра буде доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series та новій консолі Switch 2.