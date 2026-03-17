Перші постери «Дюни 3»: понівечений Пол Атрейдес, нові зірки та пекельні зйомки у пустелі

Шанувальники масштабного фантастичного всесвіту затамували подих: уже сьогодні має вийти перший офіційний трейлер очікуваного блокбастера «Дюна: Частина третя» (Dune: Part Three). Аби підігріти інтерес до цієї події, студія Warner Bros. опублікувала одразу дев’ять персонажних постерів. До ролі Пола Атрейдеса повернувся Тімоті Шаламе, проте цього разу обличчя його героя виглядає серйозно понівеченим — цілком імовірно, що це наслідки тривалого впливу спайсу.

Зоряне поповнення касту та бачення Вільньова

Свіжі постери також офіційно підтвердили чутки про потужне розширення акторського складу. До франшизи приєднався Ісаак де Банколе, який зіграє Фарока. Крім того, розкрито образи нових ключових фігур: Роберт Паттінсон перевтілився у лиходія Скайтейла, а Аня Тейлор-Джой постане на екранах у ролі Алії Атрейдес — молодшої сестри Пола.

Сюжет третього фільму базується на романі Френка Герберта «Месія Дюни», виданому в 1969 році. Режисер Дені Вільньов знімав картину минулого літа, частково використовуючи камери формату IMAX для створення фірмової епічної картинки. Постановник уже заявив, що ця частина стане для нього останньою в серії, і підкреслив, що не розглядає ці три фільми як класичну голлівудську трилогію.

Мільярдні збори та вимкнений мозок Роберта Паттінсона

Актори вже починають ділитися враженнями від важкого знімального процесу. Роберт Паттінсон відверто зізнався, що робота в екстремальних умовах стала для нього серйозним випробуванням. За його словами, у пустелі стояла така нестерпна спека, що він просто не міг нічого ставити під сумнів. Актор жартує, що його мозок буквально перестав працювати — не залишилося жодної функціонуючої клітини, тому він просто розслабився і на все відповідав режисеру: «Що завгодно, як скажеш!».

Загалом кіновсесвіт «Дюни» від Legendary Pictures продовжує своє тріумфальне розширення. Дві попередні частини сумарно зібрали 1,12 мільярда доларів у світовому прокаті та здобули вісім премій «Оскар» із п’ятнадцяти номінацій (обидві стрічки змагалися за звання найкращого фільму). Доповнив цей успіх і серіал-приквел «Дюна: Пророцтво», який вийшов на HBO наприкінці 2024 року.

Побачити фінал епічної історії Пола Атрейдеса на великих екранах глядачі зможуть вже 18 грудня 2026 року.