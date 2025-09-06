Стівен Кінг розкритикував фільми Marvel через недостатнє насильство

Відомий письменник Стівен Кінг висловив різку критику на адресу супергеройських фільмів Marvel і DC, назвавши їх підхід до зображення насильства «майже порнографічним». В інтерв’ю виданню The UK Times автор відзначив проблему з тим, як кіновсесвіти показують масштабні руйнування без реальних людських страждань.

Кінг звернув увагу на парадокс сучасного супергеройського кінематографа: суперзлодії можуть руйнувати цілі міські квартали, але глядачі практично ніколи не бачать крові або справжніх наслідків такого хаосу.

Якщо подивитися на ці супергеройські фільми, то можна побачити суперзлодія, який руйнує цілі міські квартали, але крові не видно ніколи. І, чорт забирай, це неправильно. Це майже порнографічно.

Автор протиставив цьому підходу власний твір «Довга прогулянка», екранізацію якого зараз готує режисер Френсіс Лоуренс. На відміну від супергеройського жанру, адаптація роману Кінга не буде приховувати жорстокість і її наслідки, зберігаючи вірність оригінальному тексту.

Я сказав [про «Довгу прогулянку»]: якщо не збираєтеся все це показувати, тоді й не беріться. І тому вони зняли досить жорстокий фільм.

Сюжет «Довгої прогулянки» розгортається в антиутопічному світі, де підлітки беруть участь у смертельному змаганні – 100 з них повинні йти без зупинки, і будь-хто, хто відстав після трьох попереджень, піддається страті, перемагає той, хто залишився в живих. У фільмі знялися Купер Хоффман, Девід Джонссон, Джуді Грір і Марк Хемілл. Прем’єра картини в американських кінотеатрах запланована на 12 вересня.