Тім Кук зустрінеться з Трампом, щоб обговорити ШІ

За кілька днів до презентації iPhone 17 глава Apple Тім Кук знову відвідає Білий дім. Як повідомляє The Hill, він стане учасником заходу, присвяченого штучному інтелекту, який проведе Трамп.

Зустріч відбудеться в оновленому Рожевому саду Білого дому і збере близько двох десятків відомих представників бізнесу та технологій. Серед запрошених — Марк Цукерберг, Білл Гейтс і Сем Альтман.

Цього разу темою стане майбутнє штучного інтелекту та його роль в економіці і технологіях. Перед зустріччю в саду Білого дому відбудеться окремий захід на тему ШІ, який проведе перша леді Меланія Трамп.

Цікаво, що це вже друга зустріч Кука з Трампом за місяць. У серпні він подарував президенту незвичайний презент — шматок скла на золотій підставці, що символізує плани з виробництва скла для iPhone в штаті Кентуккі.