Meta звільнить 20% персоналу: роботу людей віддадуть штучному інтелекту

Meta продовжує активно нарощувати інвестиції у сферу штучного інтелекту. До 2028 року компанія планує вкласти фантастичні $600 млрд у будівництво нових дата-центрів і зараз активно наймає вузькопрофільних спеціалістів із генеративного ШІ. Очікується, що майбутня хвиля звільнень може стати найбільшою з часів жорсткої реструктуризації 2022–2023 років.

Глава Meta Марк Цукерберг раніше вже натякав на такий розвиток подій. Він зазначав, що сучасний розвиток ШІ дозволяє виконувати силами одного висококваліфікованого фахівця ті завдання, які раніше потребували залучення великих команд.

Схожі процеси оптимізації наразі відбуваються й в інших великих технологічних компаніях. Наприклад, у січні Amazon підтвердила звільнення близько 16 000 співробітників, а фінтех-компанія Block нещодавно скоротила майже половину свого штату.

Проблеми з власними розробками: Цікаво, що на тлі таких радикальних рішень ШІ-продукти самої Meta важко назвати беззаперечно успішними. Останні моделі Llama 4 зазнали серйозної критики з боку спільноти, реліз найбільшої версії під назвою Behemoth узагалі був скасований, а нова розробка Avocado поки що не виправдовує покладених на неї сподівань.