Softnews

Експерт розповів про небепеку безкоштовних VPN

24.03.2022
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Чим небезпечні безкоштовні послуги VPN? – Розповів IT-експерт Юрій Шарлай


Сервіси VPN стають все більш популярними. Вони дозволяють користувачам працювати із заблокованими джерелами. Проте вони мають і ряд прихваних небепек.

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Шарлай повідомляє, що безкоштовні VPN-сервіси здатні вкрасти особисту інформацію про користувачів, наприклад, паролі від соцмереж або дані банківських карток. Це можна пояснити тим, що сервісам необхідно сплачувати за свою роботу, тому що інших грошей вони не отримують.

«[…]велика кількість рекламних вставок при використанні VPN-сервісу – найнешкідливіший варіант» – говорить фахівець.

Але навіть платні версії сервісів не дають впевненості у збереженні своїх даних.

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24.03.2022
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