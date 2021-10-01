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Apple дозволила оцінювати свої програми в AppStore

01.10.2021
1 хвилина на прочитання
AppStore

Apple роками використовує подвійні стандарти в App Store. З одного боку, ви можете висловити будь-яку думку щодо застосунків, але тільки якщо розробником не була сама Apple. Такі додатки були заблоковані для оцінки. Досі.


Apple відкривається для критики

Неймовірно, тепер у App Store можна оцінювати та коментувати власні програми Apple. Ця інформація може здивувати власників смартфонів Android, оскільки, наскільки ми пам’ятаємо, Google не заблокував цю можливість у магазині Google Play. 

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Протягом багатьох років Apple була дуже закритою, коли йдеться про коментування роботи додатків, що поставляються з iOS. Неможливо було публічно оцінити ці програми безпосередньо з точки зору їх доступності. Тепер ви можете додати власну думку про них, і ми побачимо, що про них написали інші.

Рейтинг додатків Apple в App Store

Поки що мало українців залишити програми Apple оціненими. Хоча думок небагато, середні “зірки” коливаються навколо трьох (з п’яти).

Англомовні користувачі Apple Store залишають дещо більші оцінки через те, що англомовних користувачів просто багато. Оцінки, однак, не відрізняються від тих, які можна знайти у магазині додатків на українській мові.

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01.10.2021
1 хвилина на прочитання

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