Експерти розповіли, що таке шумозаглушення в навушниках і як воно працює

Слухати улюблену музику в заповненому людьми громадському транспорті і чути тільки її – мрія будь-якого меломана. І виконати її легко – потрібні лише навушники з шумопоглинанням. Але що це за звір такий – шумозаглушення? Як працює, чи не шкодить слуху і чи дійсно допомагає? Давайте розбиратися!





Улюблені треки будуть приносити більше задоволення, якщо зовнішні шуми не будуть заважати прослуховуванню.

Для початку варто відзначити, що існує два види шумозаглушення: пасивне шумозаглушення і активне шумозаглушення (воно ж Active Noise Cancellation або ANC).

Часто, кажучи про шумозаглушення, люди мають на увазі пасивне шумозаглушення – воно є у багатьох навушників, як то кажуть, від природи – це вміння гаджета фізично заглушати зовнішні шуми завдяки щільному приляганню до вуха. Тобто це той ефект, який пристрій може забезпечити сам по собі, фактично виконуючи функцію берушів.

Найчастіше мова йде про навушники з амбушюрами (накладками) – завдяки силіконовому матеріалу вони оптимально закривають слуховий прохід.

Вставили, закрили вуха від зовнішніх шумів, включили музику.

Однак пасивне шумозаглушення під час приємної прогулянки наодинці з якісним треком не врятує від безжального сусіда, який свердлить вже 3 день, гулу пасажирів у транспорті та шуму від автомобілів.

Тут допомогти може тільки технологія активного шумозаглушення. І слово «технологія» волею-неволею наводить на думку, що простим затиканням вух справа не обмежиться.

Вперше ця технологія з’явилася ще в середині минулого століття і тоді використовувалася в авіаційній галузі для зниження рівня шуму в вертольотах і літаках. Застосовувати її в навушниках для прослуховування музики почали на початку 90-х, але тоді це були великі повнорозмірні навушники. У наш час функцією активного шумозаглушення мають в тому числі компактні TWS-навушники.

У навушниках є зовнішній мікрофон, який вловлює шум. Проаналізувавши цей шум і вимірявши його амплітуду, технологія активного шумозаглушення формує аудіосупровід хвилю з тією ж амплітудою. Дві хвилі накладаються і перекривають одна одну, утворюючи бажану фонову тишу під час прослуховування.

Активне шумозаглушення – це програмний процес, який вимагає певної технічної «начинки» від гаджета.

Як приклад навушників як з пасивним, так і з активним шумозаглушенням можна привести бездротові HONOR Earbuds 2 Lite – ергономічний гаджет з тими самими силіконовими амбушюрами, які зручно «сидять» у вухах.

І, нарешті, активне шумозаглушення забезпечує чистий звук при дзвінках: навушники ефективно відсікають зовнішні шуми, гарантуючи чітку і якісну передачу голосу навіть у вітряну погоду або в шумному транспорті.

Чи не небезпечне активне шумозаглушення для здоров’я?

Ні, не небезпечне. Однак абсолютно будь-які навушники можуть приносити дискомфорт при постійному носінні через індивідуальну будову вуха носія. Тому вибирайте гаджет зручної форми з силіконовими амбушюрами, які з найбільшою ймовірністю підлаштуються під анатомію вуха.

Слухайте улюблені треки на середній гучності

Також відмовтеся від звички слухати музику на максимальній гучності. Від постійного прослуховування гучної музики голова заболить у будь-кого, тому регулюйте звук.