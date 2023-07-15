Названо основну помилку українців при створенні паролів

IT-експерт Юрій Шарлай назвав основною помилкою українців використання одного й того самого пароля на електронній пошті, Дії та банківських додатках – це основна помилка українців у сфері комп’ютерної безпеки. Про це він розповів в інтерв’ю GSMinfo.

Водночас Шарлай зазначив, що для другорядних акаунтів, наприклад, програм лояльності магазинів і сервісів для читання новин, використання одного й того самого пароля припустиме, оскільки його потрапляння до рук зловмисників не завдасть великої шкоди.

З метою збільшення рівня захищеності своїх акаунтів Шарлай закликав змінювати паролі регулярно і не користуватися сервісами, які дають змогу перевірити, чи витекли дані користувачів у мережу. За словами експерта, такі сервіси нерідко виявляються шахрайськими.