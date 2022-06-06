Зловмисники крадуть Telegram аккаунти українців: розкрита схема

Зростаюча популярність Telegram серед українців приваблює все більше інтернет-шахраїв. В основному їхня діяльність спрямована на власників популярних каналів, але не застраховані і звичайні користувачі. Тим більше, що спосіб, яким користуються зловмисники, досить хитромудрий і потрапити на нього через недосвідченість може кожен.





Починається схема з того, що шахраї відправляють на телефон потенційної жертви SMS нібито від імені Telegram із попередженням про експорт даних із месенджера. Така функція в Telegram дійсно є, тому багато хто ведеться. До SMS зловмисники прикріплюють фішингове посилання, яким пропонують пройти, щоб перервати операцію.

Після переходу за цим посиланням відкривається інтерфейс, що дуже нагадує реальний Telegram — ще один прийом, щоб приспати пильність. У результаті після натискання фейкової кнопки «скасування» або «експорт» зловмисники отримують доступ до облікового запису користувача, або завантажують на пристрій шкідливий софт.

Щоб не стати жертвою шахраїв, не нехтуйте базовими правилами мережевої безпеки. Не переходьте за посиланнями з SMS, навіть якщо їх надіслали вам, на перший погляд, із джерела, що заслуговує на довіру. Пам’ятайте, що експорт даних відбувається виключно всередині месенджера, а не через дії на сторонньому сайті.