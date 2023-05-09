Microsoft поставила хрест на Windows 10

Стало відомо, що Microsoft відмовляється від повноцінних оновлень Windows 10. Операційна система отримуватиме щомісяця тільки оновлення безпеки та патчі для усунення помилок. Повна підтримка Windows 10 припиниться дуже скоро — восени 2025 року.

Отже, цикл життя десятки становив всього 8 років. До речі, для Windows 7 основна підтримка була припинена через 6 років після виходу в 2015 році, Windows 8, можна сказати, стала найкоротшою з сучасних ОС Microsoft з підтримки та оновлення.

Що це означає і що робити звичайному користувачеві?

Відсутність повноцінних оновлень для ОС не є катастрофою, просто Windows 10 більше ніколи не отримає нових функцій.

До того ж прогноз далеко не точний. Інші ж функціональні оновлення десятки малопомітні простому користувачеві. Тому немає нічого страшного — ОС «фіксується» у поточному стані і більше не зміниться.

За безпеку переживати не варто, принаймні, до осені 2025 року, коли ОС не перестане отримувати оновлення безпеки. Але швидше за все підтримку продовжать ще на кілька років, адже стверджується, що на даний момент на Windows 10 у світі працює 73% усіх ПК — це дуже велика цифра.

Компанії Microsoft буде дуже невигідно, якщо, припустимо, у Windows 10 хакери знайдуть вразливість і проведуть масовий злам, тому вендор зацікавлений у надійності своєї системи.

Чому так відбувається?

Нічого вічного немає – все розвивається. Компанія Microsoft вирішила приділити всю увагу сучаснішій Windows 11, в якій вже враховані всі проблеми та помилки попередніх версій.

Також така назвемо її «агітація» для переходу на Windows 11 дає поштовх для оновлення заліза по всьому світу, адже багато хто користується старими ПК, на яких цілком стерпно бігає Windows 10. А ось бізнес-сфера оновлюватиме залізо після остаточного припинення підтримки Windows 10 – Безпека в першу чергу.

Який висновок? Якщо у вас сучасне залізо, то перейти на 11-у версію Windows вже можна зараз – користувач нічого не втрачає, а лише набуває. Windows 11 досить динамічно розвивається і часто отримує нові функції та можливості.