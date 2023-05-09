Чому після покупки нового смартфона може погіршуватись зв’язок

Одне з традиційних питань від читачів стосується погіршення якості зв’язку після зміни смартфона . На жаль, це не просто суб’єктивна думка окремих користувачів, а цілком реальна проблема. Але про все по порядку.

Перше, що ми рекомендуємо зробити: перевірити налаштування . Можливо, смартфон заблокований в якомусь окремому стандарті або відключені виклики VoLTE , VoWiFi. За замовчуванням деякі звичні функції можуть бути вимкнені, що безумовно позначиться на якості дзвінків.

Другий крок: звернутися до оператора . Є можливість некоректних налаштувань абонента з боку оператора. Також він перевірить ймовірне погіршення якості зв’язку через аварії на мережі, навантаження або інші причини, що не залежать від абонента.

Але виконання цих кроків зовсім не гарантує, що зв’язок на новому смартфоні стане таким самим, як і раніше. З деяких пір виробники стали свідомо погіршувати можливості своїх пристроїв і тому є відразу дві причини.

По-перше, ефективність приймачів пропорційна їх габаритам. Звичайно, є певні технічні та програмні рішення, але фізику не обдуриш. Наприклад, є золоте правило: довжина антени повинна дорівнювати, принаймні, чверті довжини хвилі . І якщо ми виміряємо реальні габарити антен смартфонів, то одразу з’ясується, що для низькочастотних діапазонів це правило практично ніколи не виконується. По-друге, виробники смартфонів ведуть постійну боротьбу за швидкість розряду акумуляторної батареї . Звідси з’являється спокуса знизити максимальну випромінювану потужність передавача, щоб заощадити трохи енергії.

І, як ви розумієте, грішать цим виробники саме останніх і найпопулярніших пристроїв. У своїй практиці ми регулярно стикаємося з моделями смартфонів, які менш чутливі і менш потужні ніж їхні попередники.

А чим виправдовуються виробники?

Вони особливо нічого не приховують. Аргумент один: стільникові мережі стали набагато краще в плані покриття . На базових станціях є безліч технологій, що покращують стабільність радіоз’єднання. То навіщо підтримувати характеристики смартфонів на рівні десятирічної давності?

Аналогію можна провести з відмовою від зовнішніх антен у телефонах із 90-х. Антена, що стирчить, була неодмінним атрибутом будь-якого телефону на зорі GSM. Але в якийсь момент на ринку взагалі не залишилося моделей із такою особливістю.

Дійсно, більшість абонентів не помічає погіршення якості зв’язку з переходом на нові смартфони з обмеженими характеристиками. Але серед користувачів обов’язково знайдуться ті, хто регулярно буває в місцях із поганим покриттям. Звідси і скарги, що регулярно з’являються.