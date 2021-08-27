Стало відомо, чому NASA не може висадити астронавтів на Місяць в 2024 році

10 серпня генеральний інспектор NASA в своїй доповіді сказав, що місія на Місяць, яка планувалася в 2024 році, неможлива.





У NASA були великі плани по поверненню американців на Місяць, однак, нещодавно вони виявили цілий ряд проблем і перешкод, які потрібно вирішити перед запуском місії і до 2024-го року вони зробити це не встигають.

Робота астронавтів на Місяці в поданні художника.

Artemis III

NASA спочатку планувало відправити астронавтів на Місяць до 2028 року, але два роки тому Білий Дім наказав їм прискорити роботу і зрушити плани відправки на 2024 рік. Дана місія стане першою висадкою людини на Місяць за останні 50 років і послужить стартом нових планів NASA з будівництва місячної орбітальної станції і місячної колонії. Після місії Artemis III планується підготувати і реалізувати більш тривалу присутність людини на Місяці. Планується створення місячного базового табору для проживання астронавтів від 1 до 2 місяців на поверхні нашого супутника.

Місія Artemis III має в планах висадити першу жінку на Місяць, а також дослідити місячну поверхню за допомогою сучасної техніки, яка ніколи не застосовувалася раніше. Також планується розробка місяцеходів, які допоможуть пересуватися по поверхні Місяця і проводити дослідження об’єктів, віддалених від базового табору.

План місії Artemis III. Джерело: https://www.esa.int

За планом NASA висадить екіпаж в південній полярній області Місяця. Два астронавти проведуть на поверхні приблизно тиждень, протягом якого вони здійснять близько чотирьох виходів на поверхню Місяця, виконуючи різні дослідження і експерименти, включаючи збір водяного льоду.

В чому проблеми?

Перед тим як NASA зможе повернутися на поверхню Місяця, їм необхідно виконати два випробувальних польоти. Один з них запланований на це рік, а інший, вже з екіпажем на борту, запланований на 2023 рік.

Оскільки запуск місії прискорений аж на 4 роки, NASA розраховувало на те, що зможе розробити свої компоненти дуже швидко. Плани передбачають 64 місяці на розробку апарату, що спускається, а це приблизно на два роки швидше, ніж в середньому зайняли інші подібні проекти NASA, а посадковий апарат за своєю суттю складніше них, тому що він буде перевозити не тільки вантаж, але і сам екіпаж. Однак вже зараз розробники бачать, що істотно відстають від наміченого графіка.

Джерело: https://www.spaceupclose.com

Ще однією проблемою є те, що місія Artemis III залежить не тільки від готовності модуля, що спускається, а й багатьох інших пристроїв, деякі з яких ще знаходяться в стадії розробки. Існують також значні затримки в розробці ракети-носія, корабля Orion та інших важливих компонентів місії.

В даний час найбільшою проблемою є затримка у виробництві скафандрів, необхідних для місії, тут відставання від планів найбільше. Згідно зі звітом генерального інспектора NASA, високотехнологічні скафандри, необхідні для місії, будуть готові як мінімум до 2025 року. Крім цього, існує багато причин затримки, включаючи дефіцит коштів, технічні проблеми і триваючу пандемію Covid-19, яка гальмує розробку.

Джерело: https://spacenews.com

У зв’язку з усім цим запуск місії Artemis III, яка повинна відправити астронавтів на Місяць, в 2024 році, є неможливим і буде перенесений на рік або навіть кілька років.