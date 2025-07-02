Windows 10 перестане підтримуватись вже цієї осені: що робити українським користувачам

Багато українських користувачів Windows 10 турбуються – Microsoft припиняє підтримку операційної системи 14 жовтня 2025 року. На сьогоднішній день під управлінням 10-ки знаходяться сотні мільйонів комп’ютерів по всьому світу. Особливе занепокоєння панує в корпоративному секторі – не всі можуть замінити обладнання на актуальне, адже Windows 11 вимагає набагато більше ресурсів. Розберемо детальніше, що означає відмова від підтримки операційної системи.

Чим небезпечне закінчення підтримки?

Microsoft підтримує свої продукти протягом певного часу. Поліпшується функціонал, виправляються помилки. Але найголовніше – приходять оновлення безпеки. Адже зловмисники (хакери) не дрімають і постійно шукають нові і нові прогалини в будь-якому програмному продукті. Про це дізнаються інженери і вдосконалюють код, надсилаючи нам оновлення.

Після 15 жовтня 2025 року підтримка Windows 10 закінчується – компанія перестане надсилати оновлення на цю ОС. А це означає, що Windows буде більш вразливою. Ні, Microsoft не збирається повністю «кидати» користувачів – платні оновлення будуть доступні до 14 жовтня 2028 року (крім LTSC: корпоративної версії).

Ще один мінус – можливо, будуть проблеми з драйверами для нових пристроїв. Поки що незрозуміло, чи буде працювати центр отримання драйверів, але виробники можуть вчинити дзеркально: перестати створювати драйвери під Windows 10 для нових пристроїв. Це буде, звичайно, не скоро, але все одно може статися. Наприклад, зараз деякі сучасні пристрої просто не будуть працювати з Windows 7.

Це небезпечно?

Практика показала, що попередні версії Windows вже давно не підтримуються, але нічого особливо страшного не сталося. Якщо в Windows 10 раптом будуть виявлені дуже серйозні уразливості, то, звичайно, компанія випустить термінове оновлення.

Користуватися Windows 10 для домашнього використання буде, швидше за все, безпечно. А ось корпоративний сектор, особливо ті, хто пов’язаний з фінансами, може бути вразливим.

Як вже було написано – можна продовжити оновлення за 30$ на офіційному сайті компанії або ж використовувати Microsoft Rewards – накопичені бали з програми лояльності бренду.

Що робити?

Звичайному користувачеві комп’ютера з Windows 10 в принципі можна нічого не робити. Дана операційна система буде актуальною ще кілька років. Та чого приховувати – досі люди користуються Windows 7 і не хочуть переходити на наступні версії ОС.

Якщо ваш комп’ютер сучасний, потужний і підтримує криптомодуль TMP2.0 – можна встановити Windows 11, а точніше, безкоштовно оновити свою поточну 10-ту версію операційної системи. Варто розуміти, що Windows 11 досить сильно відрізняється від попередньої і якийсь час потрібно витратити на те, щоб звикнути до нового, що для багатьох може викликати дискомфорт. Також важливо знати, що Windows 11 вимагає більше ресурсів. Для її роботи бажано мати комп’ютер з сучасним процесором Core i5/Ryzen 5, 16 гігабайт оперативної пам’яті і обов’язково SSD накопичувач.

Як варіант – можна перейти на якусь збірку під Linux – такі операційні системи в переважній більшості безкоштовні і оновлюються ентузіастами. Але тут потрібно знати, що можуть виникнути проблеми з програмами. Також ігри не завжди коректно працюють під Linux.

Якщо є побоювання, що комп’ютер буде вразливим – можна використовувати хороший платний антивірус.

Який найкращий варіант?

Якщо бути об’єктивним, то найкращий варіант – мати сучасне залізо з Windows 11. Так скажімо, це правильно і комфортно. І привід нарешті оновити або модернізувати свій комп’ютер.

Тим більше в Windows 11 розвиваються функції штучного інтелекту: пройде час і досить просто буде сказати в мікрофон, що потрібно зробити, і ПК зробить все за вас сам.