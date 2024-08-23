Українцям пояснили, чому не варто купувати дешевий розумний годинник

Можливість економії на такому, здавалося б, простому гаджеті дуже приваблива. Однак, варто врахувати, що розумний годинник буде на руці користувача практично цілодобово, часом, навіть під час сну. Тож не варто заради виграшу в кілька тисяч гривень позбавляти себе комфорту, корисних функцій, довговічності, великого запасу акумулятора тощо. Для більшої переконливості редакція GSMinfo знайшла 6 причин, за якими дешеві моделі можуть сильно програвати пристроям від відомих брендів.

1.Якість збірки

Щоб заощадити на гаджеті, виробники часто роблять вибір у бік не найякісніших матеріалів, на зразок кволого пластику. Через це знижується термін служби, втрачається гарний зовнішній вигляд, швидко з’являються подряпини і потертості, а також сам годинник не дуже зручно лежить на руці. Така ж проблема може бути з ремінцями, які доведеться частіше замінювати на нові – а це додаткові витрати.

2.Неточність датчиків

Якщо ви покладається на розумний годинник, як на пристрій для контролю за здоров’ям, то дешеві моделі можуть підвести. Часто в них стоять не найточніші датчики, які спотворюють показники, на кшталт частоти серцевих скорочень і кров’яного тиску. А не найкращий GPS-трекер призведе до неправильного відстеження відстаней і темпу тренувань, що також позначиться на самопочутті користувача.

3. Обмеження функцій

Сумісність із застосунками, сповіщення на всі випадки життя, безшовна інтеграція зі смартфонами, різні корисні функції або взагалі наявність штучного інтелекту – цього може не бути в бюджетних моделях годинників. Що вже казати про можливу низьку продуктивність через слабкий чіп, проблеми з чіткістю дисплея, і нешвидку чуйність на дотики. Подібне сильно псує користувацький досвід.

4. Недовговічність акумулятора

Ще одна з найпоширеніших проблем бюджетних моделей — низький час автономної роботи. З одного боку, звучить не критично. А з іншого: доведеться постійно відволікатися на пошук зарядки, планувати тренування виходячи з відсотків, що залишилися, переривати робочі процеси і т. д. На довгій дистанції недовговічний акумулятор виливається в цілий каскад невеликих, але неприємних незручностей.

5. Проблеми з конфіденційністю

Подібна вразливість зустрічається і у великих виробників, але в такому випадку це хоча б на слуху. Коли справа стосується маловідомих компаній, ви ніколи не дізнаєтеся, що сталося з особистою інформацією, включаючи дані про здоров’я, геолокацію тощо. Можливо, все це буде скомпрометовано чи неправильно опрацьовано. З іншого боку, не кожного лякає така проблема.

6. Відсутність підтримки

Остання причина, чому не варто робити вибір у бік бюджетних невідомих моделей, відсутність швидкої, адекватної підтримки та оновлення програмного забезпечення. Якщо виникли якісь проблеми з пристроями Apple або Samsung, завжди можна звернутися до оригінальних сервісів. Що робити з китайським годинником, найчастіше, взагалі без бренду — не зрозуміло. Що вже казати про гарантію.