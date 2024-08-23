В Україні анонсували підвищення цін на 30%: що подорожчає найбільше 

Гуртова вартість виробників промислової продукції в липні цього року зросла на 33,3%, якщо порівнювати з показниками минулого року. Про це йдеться в даних Держстату.

Деталі

За даними Держстату, ціни в межах Україні зросли на 37,2%, за межами — на 8,3%. У виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ситуація дещо краще, але теж не оптимістична. Ціни зросли на 14%, зокрема в межах України на 10,4% та на 26,4% за межами країни.

Найбільш відчутне зростання цін на виробництві м’яса — 15,4%, в тому числі всередині України на 15,5% та на виробництво продуктів — на 14,1%, в тому числі всередині України — на 13,3%.

Чому ціни продовжують зростати?

На зростання цін впливають різноманітні фактори, серед яких:

Зростання вартості сировини та матеріалів. Подорожчання зерна, цукру, молока та інших складових харчових продуктів призводить до збільшення собівартості виробництва.

Підвищення тарифів на енергоносії. Зростання цін на газ, електроенергію та паливо також впливає на вартість виробництва.

Логістичні проблеми.Перебої з постачанням сировини та готової продукції через війну та інші фактори призводять до додаткових витрат.

Інфляція. Загальне зростання цін в економіці також впливає на ціни на харчові продукти.

Для споживачів це означає, що через продовження зростання цін на харчові продукти знизиться купівельна спроможність населення і, як наслідок, зменшиться споживання деяких категорій товарів. Для виробників це може означати необхідність пошуку нових ринків збуту та оптимізації виробничих процесів.

Ситуація на ринку харчових продуктів залишається складною. Виробники продовжують шукати шляхи адаптації до нових економічних умов, а споживачі змушені економити на найнеобхіднішому. І навряд чи ситуація в Україні покращиться найближчим часом. Крім того, в Мінсоці анонсувати скасування прожиткового мінімуму в Україні, натомість планують чимало нововведень для оцінки суми, потрібної для життя