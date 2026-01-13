До покупців АТБ звернулися з офіційною заявою: як працюватиме мережа під час морозів та відключень

Мережа супермаркетів «АТБ-Маркет» офіційно спростувала чутки про масове закриття магазинів через тривалі перебої з електропостачанням. У компанії закликали українців не довіряти неперевіреній інформації, яка останнім часом шириться в соцмережах та деяких медіа, особливо щодо ситуації в Києві та області.

Робота на генераторах Як повідомила пресслужба ритейлера, магазини продовжують працювати у штатному режимі. Торгові точки забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє обслуговувати покупців навіть під час знеструмлень.

В АТБ зазначили, що поодинокі збої можливі через логістичні труднощі, проте такі проблеми вирішуються оперативно. Компанія радить перевіряти актуальну інформацію лише на офіційних сторінках.

Ситуація в енергосистемі Нагадаємо, що вранці 13 січня в «Укренерго» попередили про застосування аварійних відключень у Києві та області. Графіки погодинних відключень тимчасово скасовані. Ситуація ускладнена наслідками російських ракетно-дронових ударів, а також сильними морозами та негодою, що збільшує навантаження на систему.