Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июня

Общий фон предстоящей недели будет наполнен разными энергиями. Страстность и недостаток любви будут толкать нас на романтические поступки. В деловой сфере возможны трудности с планированием, хотя оно будет необходимо. Неделя хороша для умственной работы, выступлений, переговоров.





Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается энергичный и перспективный период. Продолжайте развивать деятельность в направлениях, которые приносят вам успех. Также можно браться за сложные и многообещающие задачи — ваша энергетика и удача сейчас на высоте.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжаются процессы, которые начались ранее. Они могут быть связаны с красотой, нежностью и личной жизнью. Часть из них связана с нежеланием принимать перемены. В целом, неделя для вас пройдет относительно спокойно.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов ждет очень позитивная неделя. Энергичность и активность, настойчивость и положительные пробивные способности — все это поможет вам двигаться вперед, влиять на окружающих, достигать ваши цели. Также вы будете остроумны и находчивы в общении и переговорах, и это еще поспособствует вашему успеху.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков неделя скорее неблагоприятная. Вам может казаться, что вас недостаточно ценят и уважают, и на этой почве будут возникать конфликты. Возможен также упадок сил, а вместе с завышенными ожиданиями это может приводить к тому, что вы будете не справляться с задачами, которые стоят перед вами.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень благоприятна. В этот период вам стоит максимально заявлять о себе, проговаривать свое видение, цели и амбиции. Это будет привлекать к вам последователей, усиливать симпатию окружающих и создавать общее чувство энергии и подъема вокруг вас.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит умеренно непростая неделя. Главные трудности связаны с планированием и договоренностями — может быть сложно увязать все мелкие дела и планы в единое целое. Также возможны суета, нервозность и беспокойство. Неделя неблагоприятна для переговоров и общения — возможны ошибки и сложности с пониманием друг друга.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе нужно как можно больше все проговаривать и обсуждать с окружающими. Это поможет избежать конфликтов, которые иначе могут возникать по пустякам и на ровном месте. Ваши коммуникационные навыки будут на высоте и помогут сгладить такие ситуации.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя пройдет относительно спокойно. Возможны отголоски прежних сложных ситуаций, которые еще не до конца разрешены. В остальном — ситуация налаживается, и для вас приближается более позитивный период.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе смогут ярко проявить себя. Главное помнить: меньше слов, больше дела! Именно дела и поступки помогут вам заявить о себе и будут добавлять энергии, а не забирать ее. Для умственной работы и переговоров неделя неблагоприятна.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов период напряженный. Возможны завалы на работе, сложности с выполнением обязательств, происки врагов или противников. Также может быть упадок сил или отсутствие веры в свои возможности. Стоит несколько снизить планку и не планировать слишком сложных дел.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя очень благоприятная. Вы сможете активно транслировать свои идеи, планы и цели. Также вам удастся объединить вокруг себя людей либо начать новый важный проект. Неделя благоприятна для всех таких дел, используйте эти позитивные энергии по максимуму.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделе скорее непростая. Возможна запутанность — внутри себя и в отношениях с окружающими. Разговоры и обсуждения тоже не помогут. Неделя неблагоприятна для подписания важных документов и для умственной работы.