Vodafone сделал популярную услугу полностью бесплатной

Один из популярнейших операторов Украины Vodafone сделал своим абонентам невероятный подарок. Теперь в 27 странах Европы они смогут пользоваться абсолютно бесплатным роумингом. Для этого им нужно лишь оплатить абонентскую плату за свой обычный пакет услуг, которым они пользуются в Украине.





Как отметили в Vodafone, компания просто обновила услугу «Доступный роуминг». Теперь в нее входит 10 гигабайт мобильного интернета, 100 смс и 300 мин для звонков:

250 мин – на номера «Vodafone Украина»;

50 мин – на других украинских операторов, исходящие вызовы в стране, где находится абонент, и все входящие вызовы.

Новая услуга будет активной в 27 европейских странах, в том числе в тех, куда сейчас массово выезжают украинские беженцы – Польше, Испании, Италии, Германии, Молдове, Чехии и т.д. Так что предоставление бесплатного роуминга стало своего рода жестом поддержки от Vodafone украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу.

В пресс-службе оператора также сообщили, что отдельно подключать бесплатный роуминг не нужно. Услуга активируется автоматически: у контрактных абонентов – после оплаты счета, у абонентов предоплаты – при подключении нового пакета услуг на месяц.

Существует также способ активации услуги немедленно. Для этого нужно пополнить счет на сумму своей обычной абонплаты, или проверить, есть ли соответствующая сумма на счету, а затем набрать комбинацию *600*6#. Подключенная таким образом услуга «Доступный роуминг» будет активна в течение 1 месяца.

Напомним, что специалистам компании Vodafone Украина недавно удалось восстановить покрытие в деоккупированных регионах Украины. В частности, доступ к сети оператора снова получили жители городов и поселков Киевской области, а также Черниговщины. Хотя в случае внезапного исчезновения сети Vodafone, абоненты могут подключаться к сетям других операторов с помощью доступного всем украинцам национального роуминга.