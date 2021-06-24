“ПриватБанк” та “ОщадБанк” знову закриваються: на скільки цього разу

Вже цього тижня нас знову чекають довгі вихідні. У зв’язку зі святкуванням Дня конституції України протягом трьох днів, з суботи 26 червня до понеділка 28 червня, не працюватиме більшість державних структур та приватних підприємств.





Зокрема зачиненими на усі святкові вихідні будуть й банківські установи. За інформацією, яку оприлюднив Національний банк України, усі здійснені фінансовими установами платежі та перекази відображатимуться не поточною датою, а датою першого робочого дня наступного тижня. Тобто такі транзакції будуть офіційно проведені у вівторок 29 червня.

Та на щастя міжбанківські операції хоч і фіксуватимуться датою наступного робочого дня, все ж будуть доступні протягом усіх трьох вихідних.

Адже система електронних платежів Нацбанку України працює щодня практично цілодобово (23 години на добу).

Кожен банк зможе сам вирішувати, чи буде надавати онлайн послуги в ці неробочі дні. Усе залежить від кількості клієнтів конкретної фінустанови та їх поточних потреб. Саме на цьому перш за все ґрунтуватимуться рішення окремих українських банків щодо можливості здійснення транзакцій у вихідні дні.

Щодо роботи фізичних відділень, то таке рішення також прийматиметься на розсуд кожного банку. Державні фінансові установи, як то «ПриватБанк» чи «Ощадбанк», будуть зачинені у неділю та понеділок. А от у суботу за виникнення нагальної потреби клієнти зможуть звернутися до чергових відділень, які працюватимуть неповний робочий день.

Натомість термінали та банкомати обох державних банків працюватимуть цілодобово протягом усіх святкових вихідний. Мобільний банкінг обох фінустанов працюватиме за звичним режимом – щодня 24 години на добу.

Тим часом у «ПриватБанку» попередили клієнтів, щоб вони перевірили строк дії власних карток та вчасно замінили їх на нові. Та навіть якщо ви занадто пізно помітите збіглий строк дії вашої картки, актуалізувати її можна буде за допомогою відповідної функції «Приват24» в режимі онлайн.