Залишилось близько місяця: на мешканців багатоповерхівок чекають нові правила

Верховна Рада вирішила прискорити процес створення Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні. Згідно із положеннями законопроекту, який парламентарі днями ухвалили в першому читанні, до 1 березня поточного року всі українські багатоповерхівки повинні мати власне ОСББ.





Виконання приписів нового закону покладається на органи місцевої влади. Саме вони будуть зобов’язані провести конкурс, та за його результатами призначити управителя для кожного багатоквартирного будинку, що знаходиться на підвладній їм території.

Право визначати форму управління та власне створювати ОСББ останні 6 років залишалося виключно за мешканцями будинків. Однак відповідний закон, що був прийнятий ще у 2015 році, не містив жодних обмежень щодо терміну прийняття такого рішення. Тож близько третини будинків досі не мають власного об’єднання пожильців.

Як зазначають автори законопроекту у пояснювальній записці, свідомість співвласників багатоквартирних будинків наразі є критично низькою. Мешканці частіше за все займають пасивну позицію та не бажають брати на себе відповідальність. Саме тому навіть у будинках, в яких вже створені ОСББ, досі не обрані їх управителі.

Що таке ОСББ?

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією, яка відповідає за утримання та користування спільним майном усіх мешканців цього будинку. Зокрема до повноважень ОСББ входить:

утримання в належному стані будинку та прибудинкової території;

допомога мешканцям будинку в отриманні компослуг відповідної якості;

реалізація прав усіх співвласників щодо користування спільними приміщеннями та спільним майном;

виконання пожильцями усіх своїх обов’язків перед ОСББ.

Фактично ОСББ є організацією, яка забезпечує всім мешканцям будинку комфортні умови для проживання та запобігає виникненню конфліктів між ними. Позатим члени правління ОСББ можуть вирішувати проблеми пожильців, пов’язані з комунальними службами чи іншими надавачами послуг, якими вони користуються у своїх квартирах.

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