Використання смартфонів та інших електронних пристроїв не завжди негативно впливає на розумові здібності дітей. Такого висновку дійшли дослідники зі США та Фінляндії, які вивчали зв’язок між екранним часом, успішністю школярів і розвитком когнітивних функцій. Виявилося, що важливу роль відіграє не лише тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займаються діти.

Заборона смартфонів у школах покращує результати навчання

Фахівці Гарвардського університету проаналізували результати тестування приблизно 3,3 мільйона учнів із 4600 американських шкіл за період із 2021 до 2026 року. Дослідники порівнювали успішність дітей у навчальних закладах із різними правилами використання мобільних телефонів.

З’ясувалося, що в школах, де учні протягом навчального дня зберігали смартфони у спеціальних закритих чохлах, результати тестів із математики та читання поступово покращувалися. Позитивний ефект був еквівалентний додатковим одному-двом тижням навчання щороку.

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При цьому покращення спостерігалися серед школярів із різним початковим рівнем знань. На думку дослідників, обмеження доступу до телефонів допомагає зменшити кількість відволікань і створити сприятливіші умови для засвоєння матеріалу.

Екранний час може бути пов’язаний із кращими розумовими здібностями

Інші результати отримали науковці з Університету Ювяскюля та Університету Східної Фінляндії. Протягом восьми років вони спостерігали за 260 дітьми, оцінюючи їхню фізичну активність, час перед екранами та когнітивні здібності.

Виявилося, що підлітки, які з дитинства проводили більше часу за електронними пристроями, у середньому демонстрували кращі результати в тестах на обробку інформації. Водночас дослідження не доводить, що саме використання гаджетів спричинило ці покращення.

Науковці припускають, що значення може мати характер екранної активності. Освітні програми, творчі завдання та ігри, які потребують логічного мислення й розв’язання проблем, потенційно здатні підтримувати інтелектуальний розвиток.

Також дослідники виявили відмінності у зв’язку фізичної активності з робочою пам’яттю. У дівчат кращі показники були пов’язані з легкою фізичною активністю, а у хлопців — з організованими заняттями під керівництвом тренера.

Автори наголошують, що отримані результати не означають відсутності ризиків від надмірного використання гаджетів. Головний висновок полягає в необхідності збалансованого підходу: важливо враховувати зміст екранної активності, умови використання пристроїв і достатній рівень фізичної активності дітей.