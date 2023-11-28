Найбільший у світі айсберг несподівано почав рухатись: куди він прямує

Найбільший у світі айсберг зрушився вперше за понад 30 років, повідомляє Reuters. Антарктичний айсберг під назвою A23a, площа якого становить майже 4000 кв. кілометрів, утричі перевищує розмір Нью-Йорка.

З моменту відколу від шельфового льодовика Фільхнер-Ронне в Західній Антарктиді в 1986 році айсберг, на якому колись розташовувалася радянська дослідницька станція, опинився на мілині. Це сталося, тому що його основа застрягла на дні моря Ведделла.

Але тепер це не так. Нещодавні супутникові знімки показують, що айсберг вагою майже в трильйон тонн зараз швидко дрейфує повз північний край Антарктичного півострова, чому сприяють сильні вітри і течії.

За словами гляціолога Британської антарктичної служби Олівера Марша, рідко можна побачити рухомий айсберг такого розміру, тому вчені будуть уважно стежити за його траєкторією.

Айсберг, найімовірніше, потрапить в Антарктичну циркумполярну течію. Це спрямує його до Південного океану шляхом, відомим як “алея айсбергів”, де можна знайти інших представників його виду, що погойдуються в темних водах.

Вченим належить з’ясувати, чому це сталося. Ймовірно, з часом айсберг став тоншим і набув додаткової плавучості, яка дозволила йому відірватися від дна океану і потрапити під вплив океанських течій.

A23a міг сісти на мілину біля острова Південна Георгія. Це створить проблему для дикої природи Антарктиди. Мільйони тюленів, пінгвінів і морських птахів розмножуються на острові та годуються в навколишніх водах. А23а може перекрити їм доступ.

У 2020 році виникли побоювання, що гігантський айсберг А68 зіткнеться з островом Південна Георгія, що призведе до руйнування морського життя і створення перешкод для доступу до їжі. Однак катастрофа минула, оскільки айсберг розпався на дрібніші частини – можливий фінал і для A23a.

Проте такий величезний айсберг може довго “виживати” в Південному океані, навіть незважаючи на те, що там набагато тепліше. A23a також може просунутися далі на північ, у бік Південної Африки, де він напевно зашкодить судноплавству.