В грудні українці побачать унікальне космічне явище

Метеорні потоки Гемініди й Урсіди досягнуть піку в ніч із 13 на 14 грудня і з 21 на 22 грудня. Метеори Гемініди білі та яскраві, а їхнє падіння може спостерігатися досить часто. Потік метеорів рухається не назустріч Землі, а наздоганяє її, що пояснює їхню відносно низьку швидкість – близько 35 км/с.

Гемініди, перший грудневий зорепад, вважається одним із найпотужніших щорічних потоків метеорів. Цього року він досягне свого піку активності в ніч із 13 на 14 грудня. Астрономи прогнозують, що в цей період можна спостерігати до 150 метеорів, що падають, на годину.

Область вильоту метеорів (спалахи від згоряння в небі невеликих небесних тіл) розташовується в сузір’ї Близнюків. Джерело цих частинок – об’єкт 3200 Фаетон (3200 Phaethon). Вчені характеризують його як щось середнє між астероїдами і кометами.

Потоки Гемініди та Урсіди

Метеорний потік Урсіди досягне свого піку в найдовшу ніч року – з 21 на 22 грудня, під час зимового сонцестояння. Згідно з прогнозами вчених, у цей період спостерігач на Землі може побачити до 10 “падаючих зірок” на годину. Радіант потоку Урсід розташований у сузір’ї Малої Ведмедиці. Джерелом цього потоку служить періодична комета 8P/Туттля (8P/Tuttle).

Спостереження Урсидів можливе тільки в Північній півкулі. Потік метеорів Урсиди схожий за швидкістю на Гемініди, але їхня яскравість і частота значно слабші. Швидкість метеорів Урсид становить близько 32 км/с.