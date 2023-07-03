Українцям назвали прості способи подолати потяг до солодкого

У стресовій ситуації людям слід отримувати гормон радості від обіймів, а не поїдання солодощів, вважає психолог Олена Глошко. У розмові з GSMinfo вона назвала прості способи, за допомогою яких можна подолати нездоровий потяг до солодкого.

Глошко пояснила, що з психологічної точки зору є дві причини безконтрольної та постійної потягу до солодкого: бажання з’їсти шоколадку під час стресу чи винагорода собі за вдало виконане завдання. «Людей також може тягнути до солодкого і через проблеми зі здоров’ям, наприклад, цукровий діабет. У цьому випадку необхідно звернутися за медичною допомогою», – стверджує вона.

За словами психолога, гостре бажання з’їсти солодкого чи жирного виникає через стрес. Під час стресу підвищується рівень кортизолу, людина відчуває дискомфорт і прагнемо позбутися його. Мозок діє шляхом найменшого опору, тому шукає швидкий спосіб прийти в норму при нервовому потрясенні, пояснила вона.

При вживанні жирної чи солодкої їжі мозок синтезує гормон щастя дофамін. Але оскільки цей гормон діє недовго, то солодкого хочеться більше і більше Олена Глошко

Впоратися з цією звичкою можна, обнадіяла співрозмовниця GSMinfo. Вона запропонувала поступово навчити мозок шукати інші здорові шляхи отримання дофаміну під час стресу. Наприклад, гуляти на свіжому повітрі, читати цікаву книгу, обійматися з коханою людиною. Важливо скласти список таких занять заздалегідь, щоби не довелося їх вигадувати в момент, коли людині вже погано, радить Глошко.

Також залежність від солодкого виникає, коли людина винагороджує себе десертами за зусилля та старання. Ця звичка, як і багато інших, сягає корінням у дитинство, роз’яснює психолог.

Коли дитина веде себе неадекватно до ситуації (плаче, скандалить), вона вимагає до себе увагу дорослих. Не завжди у батьків вистачає сил допомогти дитині впоратися з емоціями. Тоді вони вибирають простий спосіб: купити солодке чи іграшки. У результаті в мозку виробляється формула: якщо мені потрібна емоційна підтримка, я можу з’їсти солодке або купити собі подарунок, тоді я щасливий. Олена Глошко

Часто, навіть ставши дорослою, людина під час роботи над складним завданням поспішає винагородити себе смачною чи бажаною річчю, продовжила психолог.

Проте гормон щастя можна отримувати і від спілкування, схвалення, обіймів. Це те емоційне включення, якого багатьом не вистачало у дитинстві. Знайдіть підтримуюче оточення, ділиться з ним успіхами, і ви помітите, як потреба в поїданні солодкого або покупки подарунків після завершеної справи відпаде сама собою», — підсумувала Глошко.