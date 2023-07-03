Визначено «народну відеокарту» серед геймерів

Американська компанія Valve, власник цифрового магазину ігор Steam, повідомила, що типовий користувач сервісу має комп’ютер з відеокартою GeForce GTX 1650 від Nvidia. Про це йдеться у опублікованій статистиці на сайті компанії.

За даними Steam, “народним комп’ютером” є пристрій з 16 ГБ оперативної пам’яті, шестиядерним процесором Intel з 2,3-2,69 ГГц та відеокартою Nvidia GeForce GTX 1650, а монітор має розширення у 1080p.

У трійку лідерів також входять Nvidia GeForce RTX 3060 (4,60%) та «легендарна» Nvidia GeForce GTX 1060 (4,45%), які посіли друге та третє місця відповідно. Довгий час GTX 1060 лідирувала у рейтингу.

Згідно з щомісячною доповіддю, кількість користувачів операційної системи Windows 11 продовжує збільшуватися, але незначно. У червні Windows 10, як і раніше, домінувала серед користувачів Steam – 59,43% проти 35,75% у Windows 11.

У дослідженні наведені дані та з інших ОС. Якщо 96,77% користувачів Steam застосовують комп’ютери під керуванням однієї з версій Windows, то 1,79% користувачів користуються MacOS від Apple , а ще 1,44% – Linux.