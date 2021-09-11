Стало відомо, що покаже Apple на презентації 14 вересня: айфони з швидким екраном і годинник з новим дизайном

До виходу нових айфонів залишилося зовсім мало часу, а це значить, що саме час зібрати всю інформацію про майбутню презентацію. Розповімо, яким повинен стати iPhone 13, і що ще чекати від віртуальної конференції Apple 14-го вересня.





iPhone 13 – всього потроху

Телефон під нещасливим порядковим номером очікувано стане епіцентром уваги. Про нього вже відомо чимало завдяки різним витокам – цікаво буде простежити, які з них дійсно збудуться. Отже, почнемо по порядку.

Нас знову чекає чотири пристрої – міні-версія, звичайна, «прошка» і Pro Max. Розміри повинні залишитися такими ж, якими були в минулорічній лінійці: Apple навряд чи буде їх чіпати в найближчі кілька років. Зате з’являться нові кольори корпусу: це можуть бути бронзовий, дві варіації золотистого відтінку (Sunset Gold і Rose Gold) і навіть чорний матовий (а-ля iPhone 7).

Якщо чутки збудуться, дисплей зазнає відразу кілька змін. По-перше, виробники можуть злегка «підрізати» чубок, а заодно прискорити частоту оновлення екрану до 120 Гц. Швидше за все, розгортка буде адаптивна, тобто змінюється в залежності від того, що виводиться на дисплей в кожен конкретний момент. Але є ймовірність, що частоту збільшать тільки в «Прошці». Там же може з’явитися і функція Always-On Display – незатухаючий дисплей, як в Apple Watch останніх поколінь.

Для підтримки роботи оновленого екрану модернізують і батарею. Тому акумулятори отримають злегка збільшену ємність. І в міні-версії теж, за компанію. (iPhone 13 mini – 2406 мАг, iPhone 13 і 13 Pro – 3095 мАг, iPhone 13 Pro Max – 4352 мАг). Потужність швидкої зарядки виросте з 20 до 25 Вт.

Природно, виробники не залишать без уваги камери. Крута оптична стабілізація від iPhone 12 Pro Max, що працює за рахунок зсуву матриці, з’явиться у всіх телефонах нової лінійки. Такий стаб може бути доступним не тільки на основному, але навіть на надширококутному об’єктиві (який, до слова, стане краще знімати в темряві). Аналітики пророкують і появу покращеного нічного режиму для всіх смартфонів 2021-го року. І навіть «режим астрофотографії» обіцяють.

Під «капотом» користувачів чекає найбільш наворочений чіпсет A15 від TSMC, чіп 5G від Qualcomm і флеш-накопичувач об’ємом до 1 ТБ. Правда, останнє припущення може виявитися помилковим – в такому випадку доведеться задовольнятися 512 ГБ, як і в минулому році.

З очевидних мінусів варто відзначити, що Apple так і не вирішиться замінити роз’єм Lightning на більш сучасний USB Type-C. Так що для зарядки телефону і iPad доведеться використовувати різні дроти.



Apple Watch 7 – перший серйозний апдейт дизайну

Зовнішній вигляд епплівських годинників за всі роки їхнього існування змінювався незначно: в основному, зміни стосувалися ремінців і циферблатів. Але 14 вересня компанія може показати оновлений дизайн з плоскими гранями – в стилі iPhone 12 або iPad Pro.

Якщо чутки підтвердяться, то годинник стане тонше на 1,7 мм, а розмір дисплея злегка збільшиться. При цьому розміри корпусу залишаться такими ж, як у минулих поколінь, – будуть дві версії на 40 і 44 мм. Хоча інші джерела стверджують, що розміри виростуть до 41 і 45 мм. Тому чекаємо офіційної версії.

Ну і пара слів про функції. Експерти чекають, що Apple Watch 7 отримають глюкометр для перевірки рівня цукру в крові та збільшений час роботи.



AirPods 3 – бюджетні «Прошки»

Третє покоління AirPods, як очікується, зовні буде схоже на AirPods Pro. Правда, від силіконових насадок можуть відмовитися – такі чутки теж ходять.

Головна зміна торкнеться функціональності новинки: гарнітура не отримає активне шумозаглушення, як в Pro-версії. Швидше за все, від фішки відмовляться на користь доступності аксесуара. Зате виробники можуть збільшити час автономної роботи і поставити всередину новий чіп, який дозволить швидше перемикатися між ними.

iPad Mini 6 – великий редизайн

Журналісти Bloomberg впевнені, що на осінній презентації Apple нарешті оновить свої міні-Айпад. Причому співробітник редакції Марк Гурман називає прийдешній апдейт «найбільшою зміною дизайну за дев’ятирічну історію iPad Mini».

З чуток, Apple поставить злегка збільшений дисплей з тонкими рамками і з діагоналлю від 8,5 до 8 дюймів (в попередніх поколіннях стояли 7,9-дюймові екрани). Виробники також замінять порт Lightning на USB-C, а сканер відбитків пальців переїде в кнопку живлення. А від кнопки Home і зовсім позбудуться. Під екраном буде стояти свіжий чіп A15.

Є ймовірність, що нове залізо отримає і базовий iPad. До того ж, він стане трохи тонше попередників.



Щось ще?

Малоймовірно, але купертинівці можуть показати нові лептопи та десктопи з фірмовими процесорами на борту. Частина пристроїв початкового рівня вже працює на їх базі, тому логічно чекати, що топові MacBook Pro 16, Mac Pro і 27-дюймовий iMac теж отримають найсвіжіше залізо.

Проблема лише в тому, що Apple рідко анонсує Mac на одному заході з iPhone. Але сподіватися на приємні новини ніхто не забороняв, правда?