Тепер офіційно: бюджетник HONOR X70 отримає АКБ на 8300 мА*год

HONOR офіційно анонсувала смартфон X70. Раніше інсайдери стверджували, що він отримає батарею на 8300 мА*год. Ця інформація офіційно підтверджена. Компанія обіцяє рекордну автономність.

Смартфон також підтримуватиме дротову та бездротову зарядку — обидві потужністю 80 Вт. З дизайном HONOR особливо не мудрувала — X70 виглядає як попередник. У продаж пристрій надійде в чотирьох кольорах: Vermillion Red (червоний), Bamboo Green (зелений), Moon Shadow White (білий) і Phantom Night Black (чорний). Всі їх показали на постерах.

У червоної версії бічні грані зроблені під золото, а задня кришка покрита еко-шкірою. Блок камер у всіх кольорів прикрашений золотистою вставкою. Рама, судячи з усього, виконана з пластику.

Судячи з попередніх витоків, X70 буде поставлятися з 6,79-дюймовим OLED-дисплеєм 2640 × 1200 пікселів, чіпсетом Snapdragon 6 Gen 4, 12 ГБ ОЗУ і MagicOS 9. Товщина корпусу повинна бути близько 8 мм, а вага – менше 200 г.

Повноцінна презентація HONOR X70 відбудеться 15 липня. Вартість компанія поки не розкрила. Очікується, що цінник буде не набагато вищим, ніж у X60. Його випустили за 1199 юанів (170 доларів) у початковій конфігурації.