Ілон Маск своїми ідеями про мирне врегулювання війни РФ з Україною наробив багато галасу у мережі. Окрім цього його опитування щодо розподілу територій також не залишились без уваги. Для багатьох людей у світі його розмірковування здались дивними. Як їх пояснити, чим констатувати, досі було невідомо.

РНБО висловили свою думку щодо цього. Мільярдер є прихильником Трампа, тому вважає що американці сьогодні аж занадто допомагають Україні з озброєнням. Колишній президент США є прихильником Путіна. Навіть є докази того, що РФ допомагала у передвиборчій компанії. Тому такі вислови — це середньостатистичні думки республіканців, не більше.

Замість систем ППО, зброї краще налагоджувати мирні відносини на думку бізнесмена. Скоріш за все чоловік просто уявлення не має про масштаби війни, злочини росіян на території України: катівні, братські могили.

Також у своїх «твітах» Маск акцентував на тому, що східні області України заселені здебільшого росіянами. Тому справедливо буде віддати ці території РФ. Як доказ бізнесмен прикріпив карту 2012 року де показані результати виборів. Тоді схід масового голосував за «Партію Регіонів» та проросійського Януковича. Чим не доказ на думку американця.

Найбагатша людина світу не стала приховувати того факту, що читає Russia Today, звідки черпає корисну інформацію для роздумів. Якщо читати подібні видання, то можна почерпати багато цікавого, адже це пропагандистська компанія, яку сотні раз звинувачували у розповсюдженні фейків. Цьому є багато реальних доказів. У багатьох європейських країнах сайт є забороненим. Тому «мирний план» — це не більше ніж продукт пропаганди Росії.

Ілон Маск продовжить постачати супутниковий інтернет в Україну, та стверджує що переживає за майбутнє всього світу. А свої думки висловив, щоб запропонувати альтернативу ядерній загрозі, яка є сьогодні досить актуальною.