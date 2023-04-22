Новий смартфон Nokia отримає процесор трирічної давності

Nokia C300 з’явився у лістингу бенчмарку Geekbench 5, завдяки чому стало відомо, що новий бюджетний смартфон HMD Global отримає застарілий процесор Snapdragon 662. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Вперше Nokia C300 був протестований у Geekbench 5 19 квітня 2023 року. Смартфон набрав у бенчмарку 306 балів у одноядерному та 1164 бали у мультиядерному режимах. З цього тесту стало відомо, що новинка отримає 3 ГБ оперативної пам’яті.

Snapdragon 662 – це процесор для пристроїв початкового цінового класу, який був розроблений та представлений компанією Qualcomm ще на початку 2020 року. Ця модель має вісім ядер, поділених на два кластери: продуктивний та енергоефективний. Ядра першого кластера здатні досягати тактової частоти 2,02 ГГц, а другого – до 1,8 ГГц.

Коли Nokia C300 буде представлено та надійде у продаж, не повідомляється. Однак передбачається, що вартість новинки складе $100-$150, тобто приблизно від 4-6 тисяч гривень за курсом 22 квітня 2023 року.