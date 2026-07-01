Lenovo випустила дитячий AI Student Phone: без ігор, але з GPS і батьківським контролем

Lenovo представила в Китаї незвичайний телефон AI Student Phone, створений спеціально для школярів. Пристрій позиціонують не як повноцінний смартфон для розваг, а як компактний гаджет для навчання, зв’язку з батьками та контролю безпеки дитини.

Новинка отримала невеликий 1,83-дюймовий сенсорний екран із захисним склом Panda, акумулятор ємністю 1850 мА·год і підтримку 4G. За форматом це радше сучасний дитячий телефон, ніж класичний смартфон: у ньому зроблено акцент не на іграх і соцмережах, а на базових функціях та навчальних можливостях.

ШІ-помічник замість ігор

Головна особливість AI Student Phone — окрема фізична кнопка для запуску голосового ШІ-помічника. Дитина може утримувати її та ставити запитання на загальні або навчальні теми. Також у телефоні є вбудована освітня бібліотека з матеріалами з математики та англійської мови.

Lenovo фактично пропонує пристрій для батьків, які хочуть залишатися на зв’язку з дитиною, але не готові давати їй повноцінний смартфон із доступом до ігор, соцмереж і нескінченного контенту.

GPS, геозони та контроль витрат

Для батьків передбачені функції відстеження місцезнаходження через GPS у реальному часі. Також можна налаштовувати геозони: наприклад, отримувати сповіщення, коли дитина приходить до школи або залишає визначену територію.

Через супутній застосунок батьки можуть дистанційно керувати телефоном: блокувати невідомі номери, встановлювати час увімкнення та вимкнення пристрою, а також активувати шкільний режим. У такому режимі можливості телефона обмежуються, щоб він не відволікав під час занять.

Окремо Lenovo додала мобільні платежі за QR-кодами. Діти можуть використовувати телефон для покупок, а батьки — встановлювати ліміти витрат і контролювати транзакції.

AI Student Phone доступний у кількох кольорах і комплектується знімним ремінцем. У Китаї пристрій оцінили у 299 юанів — це приблизно 44 долари, або близько 1 800 грн. Про глобальний запуск моделі поки не повідомляється.