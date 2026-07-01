Lenovo выпустила детский AI Student Phone: без игр, но с GPS и родительским контролем

Компания Lenovo представила в Китае необычный телефон AI Student Phone, созданный специально для школьников. Устройство позиционируется не как полноценный смартфон для развлечений, а как компактный гаджет для обучения, связи с родителями и контроля за безопасностью ребенка.

Новинка оснащена небольшим 1,83-дюймовым сенсорным экраном с защитным стеклом Panda, аккумулятором емкостью 1850 мА·ч и поддержкой 4G. По формату это скорее современный детский телефон, чем классический смартфон: в нём сделан акцент не на играх и соцсетях, а на базовых функциях и обучающих возможностях.

ИИ-помощник вместо игр

Главная особенность AI Student Phone — отдельная физическая кнопка для запуска голосового ИИ-помощника. Ребёнок может удерживать её и задавать вопросы на общие или учебные темы. Также в телефоне есть встроенная образовательная библиотека с материалами по математике и английскому языку.

Lenovo фактически предлагает устройство для родителей, которые хотят оставаться на связи с ребенком, но не готовы давать ему полноценный смартфон с доступом к играм, социальным сетям и бесконечному контенту.

GPS, геозоны и контроль расходов

Для родителей предусмотрены функции отслеживания местонахождения через GPS в режиме реального времени. Также можно настраивать геозоны: например, получать уведомления, когда ребенок приходит в школу или покидает определенную территорию.

С помощью сопутствующего приложения родители могут удаленно управлять телефоном: блокировать неизвестные номера, устанавливать время включения и выключения устройства, а также активировать школьный режим. В этом режиме возможности телефона ограничиваются, чтобы он не отвлекал во время занятий.

Кроме того, Lenovo добавила функцию мобильных платежей по QR-кодам. Дети могут использовать телефон для покупок, а родители — устанавливать лимиты расходов и контролировать транзакции.

AI Student Phone доступен в нескольких цветах и комплектуется съемным ремешком. В Китае устройство оценили в 299 юаней — это примерно 44 доллара или около 1 800 грн. О глобальном запуске модели пока не сообщается.