Смартфон без рамок вообще: Tecno представляет на IFA концепт, о котором мечтают уже много лет

Компания Tecno анонсировала концепт, который в отрасли полушутя называют «святым Граалем» смартфонного производства: устройство, у которого вокруг экрана нет никаких рамок. Устройство под названием Next-Gen Borderless Concept будет представлено на выставке IFA в Берлине в сентябре.

Экран и ничего лишнего

Судя по опубликованным изображениям, дисплей концепта простирается от края до края со всех четырёх сторон — единственным нарушителем целостности изображения остаётся вырез для фронтальной камеры. Для наглядности Tecno сравнивает свой концепт с iPhone 17 Pro, на фоне которого даже тонкие рамки флагмана Apple выглядят заметными.

По словам компании, добиться такого эффекта удалось благодаря новой внутренней компоновке, иной технологии крепления дисплея и переработанной конструкции корпуса. Подробности Tecno пока не раскрывает — они, очевидно, прибережены для берлинской презентации.

Почему «Грааль» до сих пор никому не удалось найти

Скептицизм здесь уместен, и причин несколько. Полностью безрамочный экран более уязвим при падениях — края дисплея не защищены корпусом. Исчезает место для антенн, которым и так тесно в современных смартфонах. А ладонь, обхватывающая устройство, неизбежно касается краев экрана, провоцируя ложные срабатывания.

Именно на этих проблемах потерпели неудачу предыдущие попытки: Vivo Apex 2018 года, Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном-оберткой, Meizu Project Zero — все они остались концептами или микросериями. Да и сама Tecno имеет репутацию создателя эффектных прототипов, которые редко доходят до прилавков: достаточно вспомнить её концепты с рулонными экранами и панелями, меняющими цвет.

Поэтому разумная позиция в отношении Next-Gen Borderless — следить за ним с интересом, но без завышенных ожиданий: даже если концепт не попадёт в серийное производство, отдельные его решения со временем могут найти применение в серийных моделях.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung в 2027 году готовит восемь флагманов, включая второе поколение TriFold — производители всё активнее ищут новые формы для смартфонов, которые уже перестали удивлять.