Дайджест слухов: двойная 200-мегапиксельная камера Xiaomi 18 Pro Max, новый геймпад ROG Raikiri Pro 2 и судьба iPhone Ultra

Xiaomi 18 Pro Max: две камеры по 200 Мп и рекордная батарея

Китайский инсайдер Digital Chat Station опубликовал новые подробности об инженерном прототипе будущего флагмана Xiaomi 18 Pro Max. По его данным, смартфон получит плоский 6,9-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, тонкими симметричными рамками по периметру и значительно закруглёнными углами — без изгибов дисплея с четырёх сторон.

Основной упор сделан на камеры: основной модуль на 200 Мп с технологией LOFIC 3.0, которая существенно улучшает динамический диапазон в сложных условиях освещения, дополнит такой же 200-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и возможностью макросъемки с расстояния 15 см. Это заметный отход от сенсоров Sony, которые Xiaomi использовала ранее — теперь ставка сделана на матрицу SmartSens.

Устройство будет оснащено 2-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и аккумулятором емкостью более 8000 мА·ч (по некоторым данным — до 8500 мА·ч) с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Презентация серии Xiaomi 18 ожидается в сентябре 2026 года, сначала в Китае.

ROG Raikiri Pro 2: премиальный геймпад от ASUS для ПК и Xbox

Компания ASUS подтвердила выпуск нового поколения геймпада ROG Raikiri Pro 2 — контроллера с тремя режимами подключения (проводное USB-C, беспроводное 2,4 ГГц и Bluetooth), встроенным OLED-дисплеем и четырьмя программируемыми кнопками на задней панели. Устройство совместимо с Windows-ПК, консолями Xbox Series X/S и портативной консолью ROG Xbox Ally. Розничная цена контроллера составляет 189,99 доллара — на 20 долларов дороже, чем у оригинального ROG Raikiri Pro на старте продаж.

Слухи о задержке выхода iPhone Ultra опровергли

Кроме того, инсайдер из Fixed Focus Digital заявил, что слухи о переносе релиза складного iPhone Ultra на следующий год не соответствуют действительности.

По его словам, презентация гаджета вместе с линейкой iPhone 18 Pro, как и планировалось, состоится в сентябре 2026 года, а возможная задержка начала продаж не превысит одного месяца.