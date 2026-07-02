Nothing выпустит специальную версию Phone (4b): что известно перед презентацией

Компания Nothing готовит не только стандартную версию смартфона Phone (4b), но и специальную версию устройства. По данным профильных источников, речь идет о Nothing Phone (4b) RCB Edition, который может быть представлен вместе с базовой моделью 7 июля.

Официальный запуск Nothing Phone (4b) запланирован на 7 июля в 11:00 по британскому времени. Ранее компания уже показала дизайн смартфона в своём сообществе, подтвердив наличие цельного корпуса, прозрачного блока камеры и возвращение фирменной полосы Glyph Bar на задней панели.

Что известно о специальной версии

По информации 4PDA и Gadgets360, специальная версия может быть посвящена Royal Challengers Bengaluru — индийской команде по крикету, с которой Nothing связывают последние тизеры. Именно поэтому новинку ожидают под названием Phone (4b) RCB Edition.

Пока неизвестно, будет ли эта версия отличаться по техническим характеристикам от обычного Phone (4b). Скорее всего, речь может идти о другом дизайне корпуса, цветах, оформлении упаковки или специальных программных элементах. Полная информация должна быть раскрыта во время презентации.

Ожидаемые характеристики

По предварительным данным, Nothing Phone (4b) будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 4, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью примерно 5400 мА·ч. Также упоминается двойная основная камера, фронтальная камера в вырезе экрана и несколько конфигураций памяти.

Смартфон должен выйти как минимум в синем цвете, а продажи в Индии ожидаются через Flipkart. Именно индийский рынок, по всей видимости, станет ключевым для этой модели и её специальной версии.

Nothing Phone (4b) должен стать новым, более доступным смартфоном бренда. Он будет позиционироваться ниже серии Phone (4a), но сохранит узнаваемые элементы дизайна Nothing — в частности, Glyph Bar и необычное оформление задней панели.