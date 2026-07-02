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Nothing выпустит специальную версию Phone (4b): что известно перед презентацией

Автор:
Andrew Orobets
Nothing Phone (4b)

Компания Nothing готовит не только стандартную версию смартфона Phone (4b), но и специальную версию устройства. По данным профильных источников, речь идет о Nothing Phone (4b) RCB Edition, который может быть представлен вместе с базовой моделью 7 июля.

Официальный запуск Nothing Phone (4b) запланирован на 7 июля в 11:00 по британскому времени. Ранее компания уже показала дизайн смартфона в своём сообществе, подтвердив наличие цельного корпуса, прозрачного блока камеры и возвращение фирменной полосы Glyph Bar на задней панели.

Что известно о специальной версии

По информации 4PDA и Gadgets360, специальная версия может быть посвящена Royal Challengers Bengaluru — индийской команде по крикету, с которой Nothing связывают последние тизеры. Именно поэтому новинку ожидают под названием Phone (4b) RCB Edition.

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Пока неизвестно, будет ли эта версия отличаться по техническим характеристикам от обычного Phone (4b). Скорее всего, речь может идти о другом дизайне корпуса, цветах, оформлении упаковки или специальных программных элементах. Полная информация должна быть раскрыта во время презентации.

Ожидаемые характеристики

По предварительным данным, Nothing Phone (4b) будет оснащён процессором Snapdragon 6 Gen 4, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор емкостью примерно 5400 мА·ч. Также упоминается двойная основная камера, фронтальная камера в вырезе экрана и несколько конфигураций памяти.

Смартфон должен выйти как минимум в синем цвете, а продажи в Индии ожидаются через Flipkart. Именно индийский рынок, по всей видимости, станет ключевым для этой модели и её специальной версии.

Nothing Phone (4b) должен стать новым, более доступным смартфоном бренда. Он будет позиционироваться ниже серии Phone (4a), но сохранит узнаваемые элементы дизайна Nothing — в частности, Glyph Bar и необычное оформление задней панели.

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